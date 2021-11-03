В ходе климатического саммита в Глазго, в частности, обсуждается предложение запретить использование угля для производства электроэнергии. Однако крупнейшие потребители угля в лице Китая и Индии выступают против, так как значительная часть электроэнергии в данных странах генерируется электростанциями на угле. Переход же к возобновляемым источникам электроэнергии является достаточно дорогостоящим. По оценке Принстонского университета, только в США для реализации данного плана потребуется от 7,8 до 13,9 трлн. долларов в течение следующих 30 лет. Пока же, по данным за 2019 год новые инвестиции частных электроэнергетических компаний США в зеленую энергетику (генерацию и передачу) составляли 55 млрд. долларов.