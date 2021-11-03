Европейский фондовый рынок во вторник вырос до нового рекордного уровня, так как выросли акции сектора здравоохранения, хотя более широкий рост был ограничен снижением акций горнодобывающих компаний и ожиданием заседаний крупных центральных банков. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,1%, британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,2%, французский CAC 40 увеличился на 0,5%, немецкий DAX продемонстрировал рост на 0,9%.

Основные индексы фондового рынка США во вторник выросли до рекордных максимумов. Индекс S&P 500 вырос на 0,37%, Nasdaq Composite увеличился на 0,34%, Dow Jones Industrial Average прибавил на 0,39%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигают рекордных уровней закрытия четвёртую сессию подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average показал третий подряд рекордный уровень закрытия, и индекс впервые закрылся выше 36 000.

Поддержку рынку продолжают оказывать оптимистичные результаты компаний за третий квартал.

Акции Pfizer выросли на 4,1% после того, как производитель лекарств сообщил об ожидании, что в 2021 г. продажи вакцины от COVID-19, разработанной с германским партнёром BioNTech, достигнут $36 млрд.

Бумаги Under Armour выросли более чем на 16,3% после повышения годового прогноза. Прибыль и продажи Under Armour в третьем финансовом квартале превысили оценки аналитиков, показав, что компания видит прогресс в улучшении имиджа своего бренда под руководством генерального директора Патрика Фриска.

Капитализация DuPont выросла на 8,8% после того, как химическая компания отчиталась лучше ожиданий. Компания опубликовала прибыль в размере $1,15 на акцию при выручке в $4,27 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,12 на акцию при выручке в $4,14 млрд.

После закрытия основной торговой сессии на 74% взлетели акции Bed Bath & Beyond. Компания объявила о различных стратегических изменениях для ускорения роста, включая партнерство с Kroger, крупнейшей сетью продуктовых магазинов в США. Онлайн-клиенты Kroger получат доступ к продуктам Bed Bath.

В целом, прибыль компаний США за третий квартал остаётся выше ожиданий, так как экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. При уже отчитавшихся о результатах 340 компаний, прибыль компаний S&P 500, как ожидается, вырастет в третьем квартале на 40,2% к уровню прошлого года.

В среду Еврозона опубликует уровень безработицы за сентябрь. США отчитаются об объеме производственных заказов сентябрь и индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM октябрь.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Как ожидается, в среду ФРС одобрит планы сокращать программу покупки облигаций (её размер составляет $120 млрд. в месяц), которая была принята в течение пандемии. Инвесторы также будут следить за комментариями в отношении процентных ставок и о том, несколько устойчиво недавнее повышение инфляции.