Западные площадки продолжили обновлять максимумы
Европейский фондовый рынок во вторник вырос до нового рекордного уровня, так как выросли акции сектора здравоохранения, хотя более широкий рост был ограничен снижением акций горнодобывающих компаний и ожиданием заседаний крупных центральных банков. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,1%, британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,2%, французский CAC 40 увеличился на 0,5%, немецкий DAX продемонстрировал рост на 0,9%.
Основные индексы фондового рынка США во вторник выросли до рекордных максимумов. Индекс S&P 500 вырос на 0,37%, Nasdaq Composite увеличился на 0,34%, Dow Jones Industrial Average прибавил на 0,39%.
Индексы S&P 500 и Nasdaq достигают рекордных уровней закрытия четвёртую сессию подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average показал третий подряд рекордный уровень закрытия, и индекс впервые закрылся выше 36 000.
Поддержку рынку продолжают оказывать оптимистичные результаты компаний за третий квартал.
Акции Pfizer выросли на 4,1% после того, как производитель лекарств сообщил об ожидании, что в 2021 г. продажи вакцины от COVID-19, разработанной с германским партнёром BioNTech, достигнут $36 млрд.
Бумаги Under Armour выросли более чем на 16,3% после повышения годового прогноза. Прибыль и продажи Under Armour в третьем финансовом квартале превысили оценки аналитиков, показав, что компания видит прогресс в улучшении имиджа своего бренда под руководством генерального директора Патрика Фриска.
Капитализация DuPont выросла на 8,8% после того, как химическая компания отчиталась лучше ожиданий. Компания опубликовала прибыль в размере $1,15 на акцию при выручке в $4,27 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,12 на акцию при выручке в $4,14 млрд.
После закрытия основной торговой сессии на 74% взлетели акции Bed Bath & Beyond. Компания объявила о различных стратегических изменениях для ускорения роста, включая партнерство с Kroger, крупнейшей сетью продуктовых магазинов в США. Онлайн-клиенты Kroger получат доступ к продуктам Bed Bath.
В целом, прибыль компаний США за третий квартал остаётся выше ожиданий, так как экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. При уже отчитавшихся о результатах 340 компаний, прибыль компаний S&P 500, как ожидается, вырастет в третьем квартале на 40,2% к уровню прошлого года.
В среду Еврозона опубликует уровень безработицы за сентябрь. США отчитаются об объеме производственных заказов сентябрь и индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM октябрь.
В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Как ожидается, в среду ФРС одобрит планы сокращать программу покупки облигаций (её размер составляет $120 млрд. в месяц), которая была принята в течение пандемии. Инвесторы также будут следить за комментариями в отношении процентных ставок и о том, несколько устойчиво недавнее повышение инфляции.
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