Во вторник отечественные индексы показали отрицательную динамику. Накануне в комментарии я писал, что индекс РТС вплотную подошел к уровню сопротивления 1870 и за него "быкам" придется еще побороться. Мы видели такую борьбу при открытии рынка, но затем "быки" капитулировали. Откуда им взять драйверы для роста в момент, когда нефтяные цены перед заседанием ОПЕК показывают боковую динамику? На графике индекс развивающихся рынков от MSCI роста также не наблюдается, потому что закручивание "монетарных гаек" ФРС США не является для этих рынков позитивом.

Сегодня инвесторы ожидают важного решения по денежно-кредитной политике со стороны Федеральной резервной системы. ФРС может официально объявить о начале сокращения своей программы покупки активов в период кризиса. Еще более болезненным вопросом для рынка акций США и не только США является вопрос, когда регулятор начнет повышать процентные ставки. Минутки ФРС показали, что члены ФРС разделились: девять членов не видят основания для повышения ставок в следующем году, а еще девять считают, что в 2002 году целесообразно повысить хотя бы один раз. Инфляция растет и ФРС должна адекватно реагировать на это, поэтому количество "голубей" внутри ФРС постепенно уменьшается, а количество "ястребов" растет. Опрос CNBC показал, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем прогнозировалось ранее. Так считает большинство инвесторов.

Что касается нашего рынка облигаций, то до декабрьского заседания ЦБ РФ еще далеко, но сигнал полученный на прошлом заседании 22 октября был такой мощный, что индекс облигаций RGBI продолжает падать без остановки. Инвесторы считают, что ЦБ и дальше будет ужесточать политику и не спешат с покупкой облигаций. Вчера Минфин отменил аукционы по ОФЗ, которые должны были состояться сегодня. Думаю, что усилия ЦБ по обузданию инфляции дадут плоды в первом квартале 2022 года, и тогда спрос на облигации вернется.

Акции Сегежа Групп снизились на 1,86%. Компания опубликовала сильные результаты за 9 месяцев по МСФО. Рост выручки в годовом выражении составил 36%. После выхода отчетности акции выросли на 5% до 11,05 но затем трейдеры решили использовать хорошую отчетность как повод для фиксации прибыли. Возможно, одна из причин состоит в том, что зимой спрос на лесоматериалы и на строительные услуги падает и результаты последнего квартала будут менее впечатляющие. Не могут каждый квартал цены на пиломатериалы показывать двухзначные темпы роста.

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) закрылся со снижением 0,9%, цены на нефть снижаются, следовательно, открытие нашего рынка будет в отрицательной зоне. На этой неделе мы наблюдаем не рынок инвесторов, а рынок спекулянтов со серьезным снижением объемов торгов.