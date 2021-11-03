Вчера пара доллар-рубль приближалась к отметке 72 руб., однако к окончанию торговой сессии на отечественном фондовом рынке сумела вернуться к уровню открытия

Основное давление на национальную валюту оказали слабеющие цены на нефть марки Brent, в преддверии заседания ОПЕК+ и на фоне неважной статистики по запасам от института API. Отметим также, что из валют развивающихся стран в минусе торговались те, где прослеживается ускорение темпов роста инфляции, например, турецкая лира, бразильский реал и российский рубль. Отметим и стандартную фиксацию прибыли инвесторов в долларах на фоне сегодняшнего заседания ФРС.

Утро среды создает негативный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США находятся под незначительным давлением, нефть торгуется в минусе. Аукцион ОФЗ сегодня не состоится, что также негативно скажется на позициях национальной валюты.

Сегодня мы опасаемся выхода пары доллар-рубль выше отметки 72 руб. с возможным тестированием 72,5 руб. Тем не менее, по нашим оценкам, данное ослабление скорее будет носить локальный характер.



