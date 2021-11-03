Цены на нефть Brent находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+. Статистика от API также не принесла поддержки: запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн баррелей, запасы бензинов сократились на 0,5 млн баррелей., а дистиллятов – выросли на 0,6 млн барреллей. На заседании ФРС ожидаются подробности по срокам сворачивания программы выкупа активов, тогда как на встрече ОПЕК+ маловероятно, что будут какие-то изменения по квотам. Глобально мы не ждем сильного давления на цены на нефть, полагая, что пока ожидания по спросу высоки, просадки будут выкупаться. Сегодня ориентируемся на 83-84 долларов за баррель. 