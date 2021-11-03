На опасениях ужесточения риторики ФРС продажи ОФЗ могут продолжиться
Во вторник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,32% (-3 б.п.), 1-летних выросла до 8,14% (+3 б.п.). После значительной коррекции рынок рублевых облигаций взял паузу и ожидает новых недельных данных в РФ по инфляции. На глобальном рынке перед заседанием ФРС облигации развитых и развивающихся стран консолидируются вблизи достигнутых уровней. Консенсус рынка ожидает, что сегодня ФРС объявит о сокращении программы покупки облигаций (сейчас 120 млрд долларов в месяц). При этом остается неопределенность относительно скорости завершения программы и сроков повышения базовой ставки. Более жесткая риторика ФРС, чем сейчас закладывает рынок, может спровоцировать рост доходности UST и облигаций развивающихся стран. Также важным событием для российских облигаций будет заседание ОПЕК+ в четверг, которое может повлиять на динамику нефтяных цен.
Сегодня инвесторы скорее всего предпочтут застраховаться от возможного ухудшения рыночной конъюнктуры и продолжат сокращать позиции в ОФЗ. На этом фоне ожидаем смещение доходности 10-летних ОФЗ в верхнюю часть диапазона 8,25 – 8,50% годовых.
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