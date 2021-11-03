Минфин не стал выходить на рынок с новыми ОФЗ
Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS около 85 б. п. Доходности UST замерли в преддверии заседания Федрезерва, и на рынке вчера мало что происходило. Впрочем, это не относится к сегменту рублевых еврооблигаций, который продолжает довольно серьезно штормить на фоне ужесточения ДКП российским регулятором.
Сектор ОФЗ: Минфин отменил сегодняшний аукцион. С утра рынок продолжил снижение, однако, новость об отмене аукционов Минфином принесла некоторый позитив. Вся кривая ОФЗ по доходности располагается выше 8%, тем не менее, потенциал дальнейшего ценового снижения, по-видимому, сохраняется, поскольку ключевая ставка в 8,5% (вполне вероятный исход декабрьского заседания) еще не полностью «запрайсена» в рынке. Посмотрим, насколько устойчивыми до декабрьского заседания ЦБ окажутся повышенные (почти 0,3%) еженедельные темпы инфляции.
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