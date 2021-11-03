Нефть стабильна в преддверии встречи ОПЕК+
Цены на нефть во вторник были стабильны. Участники рынка избегают активных действий, ожидая заседание ОПЕК+ в этот четверг. На очередной встрече крупнейшие нефтепроизводители мира обсудят производственную политику на декабрь. Текущие планы предполагают увеличение добычи на 0,4 млн б/с, но потребители просят больше нефти для удовлетворения растущего спроса.
Балансируя между рисками со стороны COVID-19 и давлением со стороны импортеров, ОПЕК+, скорее всего, предпочтут сохранить статус-кво и придерживаться изначального плана. К тому же, есть основания полагать, что даже текущий график добычи весьма амбициозен, и не все члены альянса способны увеличивать добычу в таком темпе. В частности, с проблемами в октябре уже столкнулись Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея и Республика Конго.
Сегодня с утра цены на нефть снижаются, отыгрывая слабую статистику от API, опубликованную вчера вечером. По оценке института, запасы нефти и дистиллятов выросли на 3,6 млн и 0,57 млн барр. соответственно, в то время как запасы бензина снизились на 0,5 млн б/с. Данные выглядят умеренно негативными. Сегодня ждем официальную статистику от EIA, которая может как подтвердить, так и опровергнуть данные API.
Фьючерсы на Brent торгуются ниже $84 за баррель, формально теряя 1,5% к вчерашним уровням, но фактически оставаясь в рамках прежнего торгового диапазона. До оглашения итогов заседания ОПЕК+ ключевым информационным поводом для роста волатильности может стать статистика по запасам нефти от EIA, публикация которой ожидается сегодня в 17:30 МСК. Важные технические уровни, формирующие границы актуального торгового диапазона, проходят через отметки $82,3 и $85,2 за баррель.
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