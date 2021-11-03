Вчера рынки акций EM находились под давлением (индекс MSCI EM опустился на 0,3% за день) накануне решения ФРС о сроках начала свертывания программы стимулов. Российский рынок акций вчера по итогам дня также снизился – индекс РТС опустился на 0,9% до 1 850 пунктов, тогда как индекс Московской биржи потерял 0,3%, закрывшись на отметке 4 207 пунктов. Курс рубля ослаб на 0,2% до 71,67 руб./долл., цены на нефть снижались (Brent подешевела на 1,2% до 83,74 долл./барр.) на фоне давления на OPEC+ США. Индекс MSCI World, который отслеживает динамику рынков акций 50 стран, завершил вчерашний день на рекордном максимуме на фоне поддержки всех трех основных биржевых индикаторов США, превысив внутридневные максимумы и побив рекордный уровень индекса StoxxEuro600.

Сегодня утром азиатские рынки снижаются на фоне опасений по поводу перспектив роста в Китае и в ожидании решения ФРС – Hang Seng (-0,4%), CSI 300 (-0,2%), KOSPI (-1,2%), ASX 200 (+0,9%). Сегодня вечером завершится двухдневное заседание FOMC – рынки, которые уже заложили в свои прогнозы монетарное ужесточение, ожидают объявления срока начала свертывания программы покупки облигаций объемом $120 млрд в месяц. Сейчас инвесторов интересуют сроки начала повышения процентных ставок ФРС – по мнению рынков, ставка ФРС по федеральным фондам будет повышена уже в июле 2022 г. Таким образом, данные по рынку труlа в США за октябрь прольют свет на возможные сроки начала монетарного ужесточения. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться в первой половине дня накануне решения ФРС в отношении сроков начала свертывания программы стимулов и на фоне опасений по поводу экономического роста в Китае. Цены на нефть снизились после того как президент Байден накануне завтрашней встречи OPEC+ обвинил картель в повышении цен на нефть и разгоне инфляции (Brent —1,1% до 83,80 долл./барр.).