В среду, 3 ноября, российский фондовый рынок показывает отрицательную динамику в первой половине торгов. Снижение преимущественно вызвано падением цен на нефть, которые ранее были основной поддержкой для российского рынка. Вместе с повышенными доходностями ОФЗ это не оставляет российскому рынку шансов для роста.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 0,85% до 4171,7 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,70% до 1837,9 пункта.

Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре опустился до 48,8 пункта против 50,5 в сентябре. Значение ниже 50 свидетельствует об ухудшении ситуации.

Торги в США во вторник завершились незначительным ростом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется нейтрально, а доходность 10-летних «трежериз» падает на 2,1 б.п. до 1,526%.

Сегодня мировые инвесторы в первую очередь будут ожидать заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, которые могут прояснить планы регулятора по борьбе с инфляцией. Кроме того, интерес представляют еженедельные данные по запасам нефти в США от EIA и октябрьское изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.

Выручка "Мосэнерго" третьем квартал увеличилась на 29,2% г/г до 37,67 млрд руб. При этом EBITDA сократилась на 11,4% г/г до 2,76 млрд руб., а чистый убыток вырос на 38,3% г/г до 1,73 млрд руб. Акции "Мосэнерго" к середине торгов снижаются на 0,81%.

Выручка "Юнипро" за 9 месяцев 2021 года выросла на 16,3% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 23,6% г/г 12,6 млрд руб. Также компания улучшила прогноз по EBITDA на 2021 год до 27-29 млрд руб. с 26-28 млрд руб. Акции реагируют ростом на 0,46%.

Лидерами роста в индексе МосБиржи являются акции Детского мира (+1,28%), АФК Системы (+0,71%), и Юнипро (+0,50%). В минусе торговались акции Транснефти а.п. (-1,67%), Роснефти (-1,36%) и Полюса (-1,31%).