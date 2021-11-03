МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Вопрос формирования любого инвестиционного портфеля, в том числе и портфеля, состоящего исключительно из валют различных стран, всегда упирается в ряд характеристик, сугубо индивидуальных для каждого конкретного потребителя. Каковы его инвестиционные горизонты? Какова степень и структура рисков, которые готов принять на себя инвестор? Какой денежный поток он ожидает? (Предполагает ли инвестор получение регулярного дохода от своих инвестиций или вкладывается на длительный срок с целью сохранения и приумножения своих капиталов? Или он вовсе таким образом формирует собственные индивидуальные пенсионные накопления, которые понадобятся ему, быть может, только лет через 20-30?) Готов ли он пополнять свой портфель или собирается ограничиться разовыми инвестициями? Понятно, что, отвечая даже самому себе на эти вопросы, любой вдумчивый читатель поймет, что каких-то единых для всех и универсальных рецептов не существует. Тем не менее некие общие рекомендации дать вполне возможно.

Первое, что, пожалуй, понятно каждому россиянину, но что все же стоит учитывать, это то, что отечественный рубль в долгосрочной перспективе неизбежно дешевеет по отношению к валютам высокоразвитых стран. Это вполне естественное явление для любого развивающегося государства, к каким относится и Россия. Поэтому, если вы собираетесь инвестировать на достаточно долгий срок, а не гоняться за сиюминутной прибылью, отслеживая малейшие движения валютных пар на бирже, то в инвестиционном портфеле в любом случае должны быть валюты наиболее мощных экономик мира. Не сейчас, так через несколько лет вы в любом случае окажетесь в приличном выигрыше. Хотя, справедливости ради, в нашей современной истории были периоды, когда российский рубль укреплялся в течение нескользких месяцев, а то и кварталов подряд. 2021-й год, кстати, не исключение.

Но "деньги любят терпеливых", так что уж коли зашла речь о долгосрочных инвестициях, то переживать по поводу того, что купленные доллары или евро достаточно долгое время дешевеют относительно рубля, не стоит. Равно как и не стоит надеяться на "неизбежный крах доллара", который ему предрекают уже лет 50 с завидной регулярностью (по сути, с момента выхода США из Бреттон-Вудских соглашений и отказа от обеспечения своей валюты золотом). Тем не менее, доллар хоть и утрачивает постепенно свою значимость как основной мировой резервной и расчетной валюты мира, все же остается достаточно крепким. Так, на доллар, а он самый популярный в мировых торговых расчетах, приходится 39,38%. На Евро — 38,43%. Британский фунт занимает 5,99%. Японскую йену предпочитают в 2,47% случаев, а китайский юань — в 2,19%. К слову, на рубль в этом рейтинге приходятся сейчас незначительные 0,18%. Так что теряет свои позиции американская валюта крайне медленно и неохотно, и вряд ли в обозримом будущем она перестанет быть интересной для инвесторов.

Какова же может быть доходность от вложений в ту или иную валюту? Если отбросить относительно кратковременные периоды взлета и падения стоимости рубля, а мы же договорились, что мы не спекулируем, а именно инвестируем, то 8 лет назад, в ноябре 2013-го года, доллар можно было купить примерно по цене 32,8 — 33,2 рубля. Один Евро обошелся бы в 43,1 — 43,6 рубля. Сейчас доллар котируется по 71,9, а евро — по 83,30. То есть за этот период доллар вырос к рублю на 117,9% (что соответствует доходности 14,7% годовых), а евро показал бы прирост в 92,2% (что соответствует доходности 11,5% годовых). Если бы вы вошли в рынок всего пару лет назад, в ноябре 2019-го, то доллар можно было бы приобрести в диапазоне 63,2 — 64,5 рубля, а Евро — за 70,0-71,6.

Годовая доходность от ваших инвестиций за этот период составила бы в среднем 6,3% по доллару и 8,8% по евро. Немного, но надо иметь в виду, что российский рубль значительную часть этого времени или пребывал в боковом движении, или даже укреплялся по отношению к другим валютам (именно поэтому я не рекомендую неопытным инвесторам пытаться спекулировать на краткосрочных периодах).

Тем не менее, даже доходность в 6-9% годовых соразмерима с доходностью от инвестирования в высоконадежные инструменты вроде облигаций федерального займа или крупнейших отечественных эмитентов и уж точно превосходит доходность банковских депозитов (по состоянию на конец октября максимальная процентная ставка ТОП-10 российских банков составляла 6,53%, а годом ранее и вовсе была равна 4,37%). В принципе, можно рассмотреть в качестве отдельных примеров аналогичные варианты покупки и иных валют, характеризующихся достаточной устойчивостью и надежностью. Например, японской йены, британского фунта, швейцарского франка. Но, полагаю, любой желающий без труда найдет в открытых источниках необходимые исторические данные и легко произведет соответствующие расчеты, так что не будем сейчас тратить на это время.

Как лучше сформировать свой инвестиционный портфель? То, что "все яйца в одной корзине не складывают", полагаю, понимает сейчас уже каждый. Так что ваш инвестпортфель в любом случае должен быть мультивалютным. Если вам не хочется ломать голову и отслеживать исторические данные и текущие котировки большого количества иностранных валют, можно ограничиться всего тремя наиболее важными и интересными для россиян валютами — рублем, долларом и евро.

В каких пропорциях? Тут уже вопрос личных предпочтений каждого, но наиболее простой и удобный вариант — в равных долях, то есть по 33% на каждую. Тем, кому интересно разнообразить свои инвестиции чем-то неординарным, можно порекомендовать швейцарский франк, не очень популярный в России, но характеризующийся высокой стабильностью. Как было сказано выше, какую-то часть портфеля можно отдать японской йене и британскому фунту.

Если вы искренне верите в то, что Китай может резко увеличить темпы расширения своей экономики, то и юаню в портфеле место найтись должно. Но все вышеперечисленные валюты "третьих стран", то есть кроме рубля, доллара и евро, не должны не то что доминировать в вашем портфеле, но и даже занимать там весомые доли. Повторюсь — это не более чем "вишенка на торте", которая будет радовать вас одним своим присутствием, а при благоприятном развитии событий еще и принесет определенный дополнительный доход.