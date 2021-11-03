Во вторник котировки золота сначала выросли до $1 796 за унцию, но затем опустились до $1 785 за унцию. Вчера рынок отреагировал на то, что фондовые индексы в США достигли новых рекордных максимумов, а сегодня в центре внимания будут итоги заседания ФРС. Утром в среду цены на золото снизились до $1 780 за унцию. Ближе к концу дня ФРС, как ожидается, объявит, что в ноябре начнет сокращать выкуп активов на фоне высокой инфляции и окончательно свернет его к середине 2022 года. Мы полагаем, что ужесточение политики ФРС, направленное на сдерживание инфляции, окажет давление на котировки золота, которые сегодня во второй половине дня могут опуститься как минимум до $1 750. При этом в заявлении Федрезерва может быть оговорено, что темпы сворачивания стимулирования будут зависеть от экономической ситуации, и это может несколько смягчить падение цен на золото.

До заседания ФРС инвесторы будут анализировать октябрьский отчет ADP по занятости в частном секторе за октябрь, а также октябрьский индекс PMI для сферы услуг США от ISM. Данные ADP, скорее всего, покажут, что предложение рабочей силы на рынке труда восстанавливается, поскольку прекратились выплаты пособий по безработице в связи с пандемией и возобновилась работа школ. При этом работодатели, по всей видимости, значительно повысили зарплаты, т. к. пока сохраняется нехватка сотрудников. В сфере услуг США активность в октябре, вероятно, снизилась — росту в основном мешают проблемы в части предложения, а не спроса. На фоне снижения заболеваемости COVID-19 растет трафик и спрос со стороны клиентов, благодаря чему наблюдается большой объем новых заказов и высокий оптимизм в бизнес-кругах. В то же время расходы на оплату труда продолжают расти, и этот рост ускоряется из-за дефицита рабочей силы. В такой ситуации компании, работающие в сфере услуг, пытаются переложить рост цен на потребителей.