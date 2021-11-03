Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, мы некоторое время активно снижались вслед за нефтью, но благодаря ее отскоку перешли к коррекционным попыткам.

Вслед за негативным стартом мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены стали активно расти благодаря превысившему прогноз индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Однако еще утром ситуация на глобальных рынках стала ухудшаться. Незадолго до старта российской сессии фондовые площадки перешли к восстановлению, но нефть продолжила снижаться.

Инвесторы проявляют все большее беспокойство по поводу сегодняшних итогов заседания ФРС. Базовый сценарий предполагает объявление старта сокращения монетарных стимулов на $15 млрд в месяц. К тому же американский регулятор всегда старается не пугать рынки. Однако их реакция даже на ожидаемые параметры ужесточения денежно-кредитной политики непредсказуема. Этот процесс способен стать триггером по меньшей мере для глубокой коррекции биржевых активов, переоцененность многих из которых достигла стадии финансового пузыря.

Слабость нефти обуславливает важность для нефтяного рынка и рублевых активов сегодняшних данных Минэнерго США (17:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти, что оказало давление на нефтяные котировки.

Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на месячных минимумах: 4116 п. — у индекса Мосбиржи и 1808 п. — у индекса РТС. Поскольку наш рынок продолжает выглядеть хуже других площадок, если они возобновят снижение, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти уровни. Дополнительным негативом выступает отсутствие у нас завтра торгов, что создает риски негативного старта российского рынка в пятницу, заставляя многих инвесторов сокращать позиции в акциях или воздерживаться от их открытия.

Валютный рынок

Поначалу рубль находился под давлением негативного внешнего фона, но вскоре он стал улучшаться, вызвав активное укрепление российской валюты. В результате она обновила вчерашний максимум. Однако в начале основных торгов рубль резко снизился, переписав дневной минимум из-за быстрого снижения нефти.

Развивающиеся валюты утром перешли к укреплению благодаря снижению доллара. На старте европейской сессии оно ускорилось, что вызвало усиление восходящей динамики сектора, большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок пытается переломить крайне негативную тенденцию последних нескольких недель. Индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, удаляясь от двухлетнего минимума, который был установлен вчера.

Рубль сохраняет относительную слабость, остро реагируя на снижение нефти. Дополнительным негативом выступает отсутствие у нас завтра торгов, что создает риски негативного старта рубля в пятницу, заставляя многих инвесторов наращивать позиции в инвалюте или воздерживаться от их закрытия. Поэтому если внешний фон ухудшится, доллар может предпринять попытку пробоя сопротивления 72,25 руб.



