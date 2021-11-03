Ситуация на российском рынке складывалась негативной с первых минут торгов. Внешний фон продолжает определять настроение инвесторов. Впереди длинные выходные, что не способствует решениям по открытию длинных позиций. Кроме того, решение ФРС, хоть и не предполагает сюрпризов, но американский регулятор может высказать повышенную обеспокоенность инфляцией. И, наконец, собственная российская инфляция провоцирует рост доходностей по ОФЗ, что снижает привлекательность рынка акций. Плюс к этому неуверенная динамика нефти давит на акции нефтегазового сектора.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4173,54 п. (-0,81%), а РТС — 1828,25 п. (-1,22%).

Вниз рынок тянут отраслевые индексы нефти и газа (-1,1%), металлов и добычи (-0,55%), а также финансов (-0,7%).

Электроэнергетика снижается на 0,2%. Меж тем «Мосэнерго» увеличила чистую прибыль по МСФО в период с января по сентябрь на 37,4% до 7,341 млрд рублей. Рост выручки составил 27,2% до 155,317 млрд рублей.

Совет директоров «Русской Аквакультуры» рекомендовал к выплате дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 4,00 рублей на акцию. Дата закрытия реестра рекомендована на 20 декабря 2021 года.

Московская Биржа поделилась весьма интересной информацией об активности розничных инвесторов. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс., до 15,3 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня — сделки совершали 2,4 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями – 17,1%, на срочном рынке – 44,3%, на спот-рынке валюты – 12%. Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации – 50,9 млрд рублей, говорится в материалах биржи. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 84,4% – приходилась на корпоративные облигации, 7,2% – на государственные облигации, 8,3% – на еврооблигации.

По итогам октября в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (31,9%), «Норникеля» (15,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,3% и 6,6% соответственно), акции Банка ВТБ (6,2%), НЛМК (6,1), «Полиметалла» (6%), «Северстали» (6%), ММК (5,9%), «Аэрофлота» (5,9%).

Из статистики отметим падение индекса PMI России в сфере услуг до 48,8 п. в октябре с сентябрьских 50,5 п.