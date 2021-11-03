В лидерах роста к середине сессии были акции Акрона (+2,21%), котировки Ленты (+1,75%) и бумаги Детского мира (+1,72%). Акции Аэрофлота подорожали на 0,24%. В лидерах снижения пребывали котировки En+ Group (-2,02%) и привилегированные акции Башнефти (-1,95%).

Акции производителей удобрений и потребительского сектора в среду выполняли роль защитных активов, в то время как продолжение коррекции нефтяных цен побуждало к фиксации прибыли в сырьевом секторе.

Аэрофлот вновь пытается расти, но с технической точки зрения все еще чувствует себя слабо и может вернуться к снижению. Краткосрочно ближайшее сопротивление расположено у 69 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – лишь при закреплении выше стоит рассчитывать на отскок к 71,50-72 руб. Пока же технические сигналы не дают поводов для покупок и скорее призывают “быков” соблюдать повышенную осторожность с рисками обновления недавних минимумов и пробоя 66 руб. Среднесрочно перспективы бумаг улучшатся не ранее закрепления выше 72 руб. (в этом случае можно будет ожидать движения к району сопротивлений 74,60-75,50 руб.).