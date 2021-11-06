МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля против основных резервных валют в течение завершающейся укороченной праздничной рабочей недели «нарисовал» горку, размер которой, впрочем, не превысил одного рубля. При этом доллар и евро сначала обновили максимумы с первой декады октября, соответственно на отметках 72,255 рубля и 83,73 рубля. Однако завершение недели рубль провел, укрепляясь и компенсировал большую часть этого падения.

При этом российская валюта вначале не очень-то реагировала на внешние факторы, в частности, дорогую нефть и общий спрос на рисковые активы на глобальных рынках. Мешали этому геополитические риски, а также — продолжившаяся распродажа ОФЗ на фоне недавних жестких решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке и инфляции.

Впрочем, мягкие решения ФРС США по учетной ставке и «голубиные» комментарии ее главы Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике (ДКП) сняли опасения по поводу падения спроса на риск, а уход геополитических рисков позволил рублю воспользоваться общим ростом развивающихся валют против доллара.

В итоге, доллар в конце торгов пятницы за неделю поднялся на 30 копеек до уровня 71,3 рубля, евро — на 60 копеек до 82,5 рубля. Рублевая цена барреля нефти Brent при этом равнялась менее 5,9 тысячи.

РУБЛЬ РЕАГИРОВАЛ НА ГЕОПОЛИТИКУ, ОФЗ И МИНФИН

В начале укороченной торговой недели рубль ощутимо падал против основных резервных валют. При этом участники рынка игнорировали позитивный внешний фон. Дорогая нефть, рост фондовых рынков и снижение индекса доллара (DXY) не впечатляли рублевых «быков», и валюта РФ дешевела.

Это было вызвано продолжившимся падением котировок российских долговых госбумаг после недавнего жесткого решения ЦБ РФ по ключевой ставки и комментариев по ДКП и инфляции. В итоге, ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций обновил минимум с марта 2019 года.

Еще один негатив для рубля пришел от Минфина РФ, который оценил, что объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться 25,9 миллиарда рублей. В период с 7 октября по 8 ноября показатель составил всего 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.

Кроме того, участники российского валютного рынка обратили внимание на геополитический риск. Так, Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".

Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Тем не менее, несмотря на этот курьез рубль чувствовал себя неуверенно в первой половине недели.

Однако геополитический фон довольно быстро стал меняться в противоположную сторону, возвращая рубль в общий тренд колебаний «развивающихся» валют. Так, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что за минувший год наметились хоть и небольшие, но позитивные сдвиги в отношениях России и США, сторонам удалось наладить устойчивый диалог по линии ряда ведомств.

При этом директор ЦРУ Уильям Бёрнс провел в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

ПРОГНОЗЫ

В итоге завершение рабочей недели рубль провел в уверенном росте против доллара и евро. Опасения по поводу жесткости ФРС США не оправдались, и аппетит к риску, от которого инвесторы в преддверии заседания американского финрегулятора несколько отшатнулись, восстановился.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка с текущих 120 миллиардов долларов — в ноябре до 105 миллиардов долларов, в декабре — до 90 миллиардов.

При этом глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что трудно сказать, когда прекратятся перебои с цепочкой поставок, напрямую влияющие на рост цен. Он считает, что динамичная американская экономика приспособится к дисбалансу спроса и предложения, и по мере этого инфляция сократится до уровня намного ближе к цели в 2%. Также он заявил, что сокращение выкупа активов не является сигналом к возможному повышению базовой ставки ФРС.

Все это достаточно "голубиные" сигналы для рынка, которые будут в ближайшее время оказывать поддержку рисковым активам, в том числе и рублю.

Дополнительная поддержка пришла и от рынка нефти. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг определились с темпами увеличения добычи нефти в декабре: альянс продолжит наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки, несмотря на призывы США и других импортеров дать рынку больше нефти и стабилизировать цены.

Таким образом, в отсутствие геополитического риска российская валюта может возобновить укрепление, особенно на фоне дорогой нефти, а курс двинется в направлении 70 рублей за доллар. Политика Минфина, сдержанно размещающего ОФЗ, также поддержит российскую валюту, поскольку ведомство не создает дополнительного навеса предложения. 3 ноября оно не проводило аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках.