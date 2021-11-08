Большую часть прошлой недели индекс РТС снижался, но в пятницу оттолкнулся наверх о нижнего конверта Боллинджера и вырос на 1,17%. Российский рынок акций, как и прежде зависим от нефтяных цен а последние не спешат пробивать ключевую зону поддержки 79-80 для Brent. Нефтяные цены в начале ноября соскочили вниз с агрессивного августовского повышательного тренда, но это не означает автоматически, что они будут в ноябре снижаться. Они могут показывать боковую динамику или пологий повышательный тренд.



Прежде всего «нефтемедведям» тяжело играть на понижение против американских инвестбанков. Эксперты Bank of America считают что в среднем цена нефти Brent составит в 2022 году 85 долларов, но не исключают что цена вырастет до 100-120 долларов за баррель в течение следующих шести-восьми месяцев. Аналитик Morgan Stanley Мартин Ратс повысил свой прогноз по Brent до 95 долларов в первом квартале следующего года. Также «нефтемедведям» тяжело играть против холодной погоды. Специалисты WeatherBELL Analytics прогнозируют температуры ниже нормы в США в ноябре и декабре. Спрос на нефть стал расти, а специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что у ОПЕК нет достаточного количества резервных мощностей, чтобы нарастить добычу. Кроме того, МЭА считает, что нефтяная промышленность страдает от дефицита инвестиций. По оценкам МЭА чтобы не отставать от спроса она должна инвестировать 365 миллиардов долларов в год, при этом по факту капвложения в прошлом году и в этом году были ниже этого уровня.



Обрушить цены на нефть могут данные о резком замедлении экономики США или Китая. Пока торможение экономик плавное или его нет вовсе. Вышли данные по импорту и экспорту Китая в октябре. положительное сальдо внешней торговли Китая составило $84.5 млрд. Объемы экспорта непрерывно растут в последние месяцы в то время как импорт стагнирует.



На прошлой неделе ФРС объявила о сокращении программы выкупа активов на $15 млрд в месяц в ближайшие два года с тем чтобы свернуть программу выкупа к середине следующего года. Следует учесть, что ФРС поводит адаптивную политику и исходя из состояния экономики в 2022 году может увеличить или замедлить объемы выкупа активов. На участников фондового рынка это объявление не произвело большого впечатления, и индекс S&P 500 поставил очередной рекорд. Индекс демонстрирует рост пятую неделю подряд. Сезон отчетности в США проходит успешно, в пятницу Палата представителей приняла законопроект об инфраструктурном плане на 1 триллион долларов.



Цены на нефть растут — ожидаю открытия фондовых бирж в зеленой зоне. Трудности у «быков» будут и связаны с тем что локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне 84. От этого уровня может развиться импульс снижения.