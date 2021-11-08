Российский рынок провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов. Основная причина этого – высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье.

Сегодня обстановка в мире неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию.

Ближайшим сопротивлением для нефти является район 86 долларов за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район 90 долларов. Не исключено, что эту отметку мы увидим еще до наступления зимы.

Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть нефтянка, которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка.

Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 руб, чтобы устремиться к историческим максимумам.

Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 неделю кряду. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает.

Рубль на утренних торгах снижается к доллару на четверть процента. Фундаментально при такой ключевой ставке российская валюта выглядит очень сильно, вот только росту рубля мешает распродажа ОФЗ. В конце прошлой недели наблюдалась попытка стабилизации ситуации, но нет уверенности в том, что сброс обязательств Минфина не продолжится.

Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 72, которая на прошлой неделе неоднократно тестировалась. Сегодня с большой вероятностью рубль попытается подрасти на общем усилении аппетита к риску, но любой негатив вновь отправит пару в сторону 72.