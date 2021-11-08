В пятницу российский рынок акций был под давлением на старте торгов, отыгрывая негативную динамику сырья в предыдущий день. При этом укрепление рубля, обусловленное высокими процентными ставками и дорогой нефтью, поддержало долларовый РТС, который прибавил более 1%.

В последние недели слабая динамика была характерна не только для российского рынка, но и для широкого круга развивающихся площадок. Российский РТС и индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets движутся сонаправленно. Соотношение между индикаторами стабильно последние три недели.

Инфляционное давление по всему миру усиливает опасения из-за роста ставок, что может негативно сказаться на долговом профиле развивающихся стран. На прошлой неделе ФРС США успокоил рынки, исключив возможность повышения ключевой ставки как минимум до завершения сворачивания QE во II половине 2022 г. При такой «голубиной» риторике сильный отчет по рынку труда в пятницу привел в большей степени к укреплению рынка США, нежели к росту доллара.

Индекс S&P 500 завершил неделю смешанной динамикой. Котировки обновили максимальные уровни и отметились на территории выше 4720 п. Однако после скачка продавцы перехватили инициативу, в результате чего индикатор остался ниже 4700 п., а дневная свеча приняла неоднозначную форму с узким телом в середине внутридневного диапазона. После месячной волны роста на 8,5% достижение локальной цели и неоднозначное закрытие в пятницу снижает шансы на продолжение роста без отката.

На этой неделе возможно потепление сентимента на мировых площадках и возвращения спроса на риск, что будет поддерживать развивающиеся площадки. При этом для российского рынка ключевым фактором будет оставаться динамика сырья. В пятницу Bloomberg commodity index обновил месячный минимум, а сегодня с утра по ряду товаров наблюдаются осторожные попытки восстановления. Если этот импульс получит продолжение, то российский нефтегазовый и металлургический сектора могут вновь пользоваться спросом у инвесторов.

Индекс МосБиржи по итогам пятницы закрылся в символическом минусе. Минимум предыдущего дня не был переписан, что является хорошим техническим сигналом. Однако в полной мере расценивать его как признак устойчивости, не стоит. Оборот торгов в конце выходной недели снизился до 76 млрд руб. При низкой торговой активности технические сигналы могут быть непоказательными. Формально, коррекционный сценарий пока остается в силе, хотя шансы на отскок высоки. Целью выступает зона 4060–4080 п. При этом в более широкой перспективе восходящий тренд по индексу все еще актуален, и говорить о его завершении сейчас будет преждевременно.

Цены на нефть в пятницу выросли на 2,7% и сегодня с утра продолжают демонстрировать умеренно позитивную динамику. Рынки переосмыслили ситуацию в контексте политики ОПЕК+, и делают ставку на сохранение дефицита, несмотря на намерение США использовать «все инструменты для обеспечения доступной энергии».

Помимо политического давления на ОПЕК+, которое администрация Байдена использует очень осторожно, в арсенале США есть возможность поставок нефти из стратегических резервов (SPR). Это лишь временное решение проблемы, которое не изменит ситуацию в глобальном масштабе, но может привести к расширению спреда Brent к WTI. Потенциала для существенного увеличения добычи в США до конца 2021 г. по-прежнему нет. Число буровых установок в США на прошлой неделе выросло до 450 уст. (+6 уст.), но этого объема все еще недостаточно.