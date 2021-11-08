Очередная неделя рекордов
Европейский фондовый рынок очередную неделю закрыл ростом. В пятницу рост возглавили акции туризма, после позитивного сообщения Pfizer о средстве от COVID-19 и на фоне устойчивого оптимизма в отношении сезона отчётности. За неделю европейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 1,7%, британский FTSE 100 прибавил 0,9%, немецкий DAX +2,3%, CAC +3%.
Розничные продажи в еврозоне в сентябре неожиданно упали, снизившись на 0,3 % в месячном исчислении. Промышленное производство Германии также неожиданно упало в сентябре, снизившись на 1,1% в месячном исчислении. Промышленное производство Франции также сократилось на 1,3%.
В пятницу основные фондовые индексы США продолжили рост. Динамика американских индексов за неделю была также положительной: DOW +1,4%, S&P +2%, Nasdaq +3,1%.
Данные по рынку труда также обнадеживают инвесторов. Пятничный отчет о занятости показал, что экономика США добавила 531 000 рабочих мест в октябре, что выше ожидаемых аналитиками 450 000. Уровень безработицы снизился до 4,6 % с 4,8 % в сентябре. Пятничный отчет о рабочих местах показал, что рынок труда достаточно стабилен, чтобы ФРС оправдала сокращение своих ежемесячных покупок активов.
Эта неделя будет насыщена экономическими данными, а также корпоративными отчетами крупных корпораций. Во вторник Пауэлл выступит со вступительным словом в ходе виртуальной конференции по экономике.
ФРС опубликует результаты своего исследования потребительских инфляционных ожиданий в США в понедельник, а Министерство труда опубликует индекс цен производителей за октябрь во вторник. Отчет об основных показателях инфляции в США должен быть опубликован в среду. Во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) опубликует индекс оптимизма для малого бизнеса. Мичиганский университет опубликует предварительные данные по индексу потребительских настроений в пятницу, который продолжает оставаться вблизи десятилетних минимумов.
На неделе ожидается публикация отчетов PayPal, Walt Disney, Applied Materials, Astrazeneca.
Рынки достигли рекордных уровней в пятницу. Неделя на западных площадках закончилась ростом, несмотря на объявление Федеральной резервной системы о том, что она свернет покупку облигаций, что стало первым шагом в направлении сворачивания стимулов.
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