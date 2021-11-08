По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,30% (+9 б.п.), 1-летних – до 8,07% (+15 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях.

В период выходных дней в России 4-5 ноября на глобальном рынке облигаций инвесторы с оптимизмом восприняли решения ФРС по денежно-кредитной политике. Американский регулятор сохранил базовую ставку и сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре и декабре на 15 млрд долл. Указанные темпы сокращения программы выкупа облигаций, скорее всего, сохранятся в дальнейшем. Федрезерв сообщил о готовности скорректировать темпы сокращения программы в зависимости от экономических условий. При этом регулятор сообщил, что готов поддерживать инфляцию выше 2% некоторое время. Рынки опасались более быстрого сокращения программы выкупа облигаций. На этом фоне доходность UST-10 снизилась до 1,45% (-7 б.п. за неделю). Доходность локальных 10-летних гособлигаций Бразилии снизилась за неделю на 61 б.п., ЮАР – на 23 б.п., Мексики – на 19 б.п., Колумбии – на 6 б.п.

На этой неделе рынок ОФЗ вряд ли сможет отыграть позитивный настрой глобального рынка облигаций прошлой недели. Сдерживать покупки ОФЗ будут риски роста ключевой ставки ЦБР до 8,5% после данных по инфляции в октябре на уровне 8,13%. Сегодня ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 8,20 – 8,50% годовых.