В фокусе корпоративная отчетность
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Акрона (+5,38%). В аутсайдерах оказались бумаги RusAl plc (-3,59%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,00–72,00.
Детский мир (+0,58%) отчитается за третий квартал по МСФО. Выручка ретейлера за этот период составила 43,9 млрд руб. (+14% г/г). Интернет-продажи выросли на 43%, до 12,7млрд руб. EBITDA прогнозируется на уровне 8,1 млрд руб. с прибылью 3 млрд руб. Драйверами роста продаж стали повышение цен, увеличение потребительских расходов, в том числе на фоне мер социальной поддержки семей с детьми, а также сезонный фактор. По итогам года ожидаем увеличение выручки на 15%. Среднерыночный консенсус цели по акции компании: 166 руб.
Фосагро (+3,03%) отчитается за третий квартал по МСФО. Выручку консенсус закладывает в объеме 103 млрд при EBITDA на уровне 57,5 млрд руб., что соответствует рентабельности 55%. Прибыль ожидается на уровне 32,4 млрд руб. Среди рисков квоты на экспорт удобрений с декабря. Фундаментальные драйверы роста для акций компании, по нашему мнению, во многом отыграны. Консенсус по целевой цене акции Фосагро:5757 руб., наш таргет на горизонте девяти месяцев: 5890 руб.
Ожидаем разнонаправленную динамику. В поле зрения макростатистика по Японии. Прогноз для пары USD/RUB: 71,50–72,0. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4150–4200 пунктов.
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