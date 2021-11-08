Нефть существенно дорожала на азиатских торгах, а вот промышленные металлы демонстрировали смешенную динамику.

Согласно статистике Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 6 единиц до 450 штук.

Китай в октябре импортировал около 8,9 млн бар. нефти в сутки по сравнению с 9,99 млн бар. суточных поставок в сентябре. Более того, за десять месяцев 2021 года импорт нефти сократился на 7,2% до 10,21 млн бар. в сутки. Однако сокращение находит объяснение в том, что цена закупки выросла на 35,7%. Впрочем, в ноябре-декабре ожидается рост импорта на фоне предоставления дополнительных квот на импорт для независимых переработчиков, а также дефицита дизельного топлива.

Борьба с энергетическим кризисом в КНР привела к резкому увеличению добычи угля. В начале ноября она выросла до 11,93 млн тонн в сутки, что является максимальным значением за несколько лет. На этом фоне цены на термический уголь продолжили снижаться. На товарной бирже в Чжэнчжоу цена тонны термического угля упала до 920 юаней, или чуть более $143. 19 октября был зафиксирован исторический максимум 1908 юаней за тонну.



