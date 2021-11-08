Индекс МосБиржи откроется ростом и будет тяготеть к уровню 4200 пунктов
В пятницу динамика мировых рынков выглядела разнонаправленной. Индекс развитых рынков MSCI World (+0,2%) вновь обновил исторический максимум, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM: —0,3%) немного снизился. Американские индексы переписали рекордные уровни: S&P500 прибавил 0,4%, при этом рост сумели показать все секторальные подиндексы за исключением здравоохранения. Способствовала улучшению настроений сильная статистика по рынку труда в США, которая оказалась лучше ожиданий участников рынка. Так, количество рабочих мест в США в октябре выросло на 531 тыс. (консенсус-прогноз Bloomberg 450 тыс.), что является максимальным изменением за последние 3 месяца, а уровень безработицы снизился до 4,6%, рекордных цифр с начала пандемии. Уверенные темпы восстановления американского рынка труда подтверждают целесообразность сворачивания программы выкупа активов, которое анонсировало ФРС в среду вечером.
В начале недели ситуация на мировых рынках складывается слабо негативно. Ключевые азиатские индексы снижаются за исключением Китая. Фьючерсы на американские и европейские индексы откатываются от уровней закрытия пятницы. Цены на нефть Brent подрастают, как и котировки на промышленные металлы.
На этой неделе в среду ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которая может показать рост, что приведет к усилению волатильности на мировых рынках. Отмечаем сохранение высоких коррекционных рисков, несмотря на довольно сильные отчеты американских корпораций в США.
В пятницу в период выходных дней в России индекс МосБиржи (-0,2%), ведомый «фишками» горнодобывающих и финансовых секторов, закрылся небольшим снижением.
Снижение цен на товарных рынках оказывали давление наметаллургического сектора (РУСАЛ: —3,9%; ММК: —2,3%; НорНикель: —1,7%; НЛМК: —1,4%; Северсталь: —1,1%). Подешевели и "фишки" финансового сектора (Сбер: —2,2%; МосБиржа: —0,5%) без значимых новостей. Понижательную динамику показывали акции технологических компаний (OZON: —2,5%; HeadHunter: —1,8%; MAIL: —0,8%) за исключением Yandex (+1,5%), акции которой обновили исторический максимум. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобытчиков (Полюс: 3,1%; Полиметалл: +0,6%) на фоне укрепления цен на золото, а также акции производителей минеральных удобрений (ФосАгро: +3,6%; Акрон: +5,4%), восстанавливаясь после снижения в среду.
Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость рынка нефти окажет поддержку российскому фондовому рынку, в результате индекс МосБиржи сегодня вернется к уровню 4200 пунктов.
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