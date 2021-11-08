Азиатские фондовые индексы утром в понедельник, 8 ноября, торгуются разнонаправлено. Несмотря на очередные негативные сигналы на рынке недвижимости Китая, индексы получили поддержку после оптимистичного отчета по занятости в США за октябрь. Количество новых рабочих мест в Соединенных Штатах составило 531 тыс. человек (ожидалось 450 тыс.), также была повышена оценка роста числа новых рабочих мест за сентябрь — с 194 тыс. до 312 тыс. человек.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в США за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен покажет дальнейшее ускорение инфляции в октябре. Консенсус-прогноз по индексу потребительских цен составляет 5,8% за октябрь к соответствующему месяцу прошлого года против фактического значения в 5,4% в сентябре. В месячном исчислении индекс потребительских цен, вероятно, вырос на 0,5% в октябре по сравнению с 0,4% в сентябре. Кроме того, на этой неделе в США будут сняты некоторые ограничения на поездки, что увеличит активность бизнеса, связанного с туризмом.



