В среду, 10 ноября, выйдут данные по потребительским ценам в США за октябрь. По прогнозам, в прошлом месяце цены увеличились на 0,6% месяц к месяцу и 5,9% год к году после роста в сентябре на 0,4% и 5,4% соответственно. ФРС считает, что дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением экономической активности, способствовал значительному росту цен в некоторых секторах, поэтому повышенная инфляция во многом является следствием временных факторов. Однако если инфляция вновь превысит прогнозные значения, это вернет вопрос сроков начала повышения ставки на повестку дня.

Определенный интерес представляют и данные по потребительской инфляции и росту цен в КНР, которые также будут опубликованы в среду. Потребительская инфляция в Китае остается низкой, хотя в октябре и ожидается рост с 0,7% до 1,4% год к году. Особенно важной будет статистика по ценам производителей, поскольку цены китайской промышленности, с одной стороны, отражают мировые цены на сырье, а с другой стороны, влияют на инфляцию в остальных экономиках. Ожидается, что рост цен производителей в октябре ускорился до 12,3% год к году с 10,7% в сентябре.