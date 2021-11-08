В октябре существенный вклад в инфляцию внесло резкое повышение цен на продовольствие, а также на отдельные категории непродовольственных товаров. В то же время цены по ряду позиций заметно снизились. В частности, стройматериалы продолжили дешеветь на фоне окончания строительного сезона. Однако в прошлом месяце внешнее ценовое давление оставалось все еще достаточно высоким. Так, по данным ФАО ООН, в октябре мировые цены на продовольствие увеличились на 3% месяц к месяцу (плюс 31,3% по сравнению с октябрем 2020 г.). При этом быстрый рост цен наблюдался на зерновые (в результате более низкого, чем ожидалось, урожая в Канаде, РФ и США), а также растительные масла (из-за сохраняющихся опасений по поводу низких объемов производства пальмового масла в Малайзии, а также увеличения спроса на пальмовое, соевое и подсолнечное масло в Индии).

В то же время цены на нефть и газ, энергетический уголь, а также большинство промышленных металлов в октябре оставались вблизи многолетних максимумов. При этом отдельные виды сырья продолжили быстро дорожать. Высокими остаются и риски новых разрывов производственных и логистических цепочек, что чревато ростом дефицита широкой номенклатуры товаров с высокой добавленной стоимостью. Однако мы продолжаем ожидать, что во 2 п/г 2022 г. внешнее инфляционное давление значительно снизится на фоне уменьшения дисбалансов между глобальным спросом и предложением. Другим фактором торможения инфляции в среднесрочной перспективе будет и произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Тем не менее мы полагаем, что по итогам следующего года инфляция будет все еще заметно выше целевого четырехпроцентного уровня и приблизится к нему только в середине 2023 г.