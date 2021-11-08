В пятницу нефтяные цены отскочили, отыгрывая просадку предыдущего дня. Днем ранее ОПЕК+ остался верен прежнему курсу и подтвердил планы увеличить добычу на 0,4 млн б/с в декабре. Администрация президента США, призывавшая альянс к более уверенному росту добычи, раскритиковала такое решение и заявила, что будет использовать все средства для обеспечения доступных энергоресурсов.

Заявление вызвало волну распродаж на фьючерсном рынке, но на этом все закончилось. Кроме продажи нефти из резервов (SPR), Белый дом не представил никаких вариантов, что вернуло оптимизм на нефтяные рынки. В условиях сохранения глобального дефицита поставки из SPR могут быть лишь временным локальным решением. Вероятно, такие действия поддержат расширение спреда между Brent и WTI.

При этом спрос остается сильным. До конца года одним из значимых драйверов будет рост потребления авиационного топлива. По оценке Rystad Energy, спрос на авиатопливо в Европе составляет почти 72% от допандемийного уровня, причем последние три недели он стабильно растет, несмотря на характерное для данного сезона года снижение.

По оценкам Reuters, спот-цены на топливо в Северо-Западной Европе выросли на 30% с середины августа и на 4 ноября достигли $734,5 за тонну. Рентабельность переработки топлива в Европе по итогам октября выросла до годового максимума на отметке $13,5 за баррель.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до 450 (+6 уст.). В Канаде число нефтяных установок снизилось до 95 (-3 уст.).Число газовых установок в США и Канаде снизилось в совокупности на 3 уст. Рост буровой активности остается сдержанным, что не дает поводов ожидать, что добыча США в IV квартале ощутимо превысит прогнозы. EIA прогнозирует11,13млн б/с в ноябре и 11,27 млн б/с в декабре.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,9% выше уровней закрытия предыдущего дня. Котировки находятся вблизи отметки $83,8 за баррель, формируя восходящую волну после двухнедельной коррекции. Ближайшим сопротивлением может выступить уровень $85 за баррель.