Оценка инфляции по итогам октября, опубликованная в среду Росстатом, оказалась немного хуже той траектории, которую в течение месяца оценивали предварительные оценки на базе недельных данных: потребительская корзина подорожала на 1.11% м/м, а годовая оценка достигла 8.13% г/г (7.41% г/г в сентябре).

Неприятным сюрпризом стал рост цен на фрукты и овощи до 25.6% г/г и несезонные продукты питания до 9.6% г/г, что подтвердило слом сезонной модели ценообразования. Однако делать далеко идущие выводы из этой динамики не совсем верно. Проблема гипотетически может быть связана с тем, что довольно интенсивный рост цен на мировом рынке продовольствия, не успев отразиться на экспортных пошлинах, сгруппировал инфляцию всего осенне-зимнего сезона (сентябрь-февраль) лишь на горизонте двух-трех месяцев (сентябрь–ноябрь). Если гипотеза окажется верна, то замедление продовольственной инфляции в ноябре-декабре позволит удержать годовую инфляцию по всей потребительской корзине в пределах 7.5-8.0% г/г. Лучшей проверкой станут недельные данные инфляции в течение ноября, тогда как в статистике с 26 октября по 1 ноября есть небольшое позитивное изменение – среднесуточный темп роста цен замедлился до минимального за последние 6 недель (0.03% д/д).

Остальная часть потребительской корзины (продукты питания составляют лишь 37%) демонстрировала менее удручающую картину. Непродовольственные товары (35.2% потребительской корзины) прибавили 0.8% м/м и достигли 8.17% г/г (8.06% г/г в сентябре), тогда как услуги (27.8% потребительской корзины) почти не изменились в цене, ограничив рост годовой инфляции до 4.37% г/г (4.23% г/г в сентябре). Исключение из вышеупомянутых групп регулируемых цен (топливо, тарифицируемые услуги и табак) способствовало дополнительному улучшению траектории цен за счет сферы услуг (3.80% г/г против 3.88% г/г в сентябре) и позитивно отразилось на инфляции рассчитываемой нами "базовой корзины" потребления (или "монетарной" инфляции – по нашим оценкам, 44.9% от потребительской корзины). Показатель "монетарной" инфляции в октябре остался на уровне 6.52% г/г (6.53% г/г в сентябре), а без учета сезонных факторов замедлился до 0.5% м/м (6.2% в годовом выражении) против 0.62% м/м (7.67%) месяцем ранее. Таким образом, эти данные дают понять о поступательном замедлении инфляции спроса и первых позитивных результатах реализованного ужесточения процентной политики Банка России.

Учитывая особенности оценок "монетарной" инфляции, а также проблемы с сезонной моделью продовольственный инфляции, оптимальным реагированием Банка России на декабрьском заседании, на наш взгляд, остается повышение ставки на 50 бп. При этом, более решительные действия (+75 бп / +100 бп) остаются производными от динамики инфляционных ожиданий и фактических данных в течение ноября и первой половины декабря и рассматриваются нами как альтернативные с вероятностью 20-30%.