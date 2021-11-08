Минувшая неделя на валютных рынках выдалась весьма волатильной, что во многом было обусловлено реакцией инвесторов на объявление ФРС о начале сокращения программы QE. По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,09%, поднявшись до отметки 94,207, а курс EUR/USD подрос на 0,05% до уровня 1,15671.

На ноябрьском заседании Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% и объявил о старте сокращения темпов покупки активов. Так, в ноябре и декабре объемы покупок будут снижены на $15 млрд, а далее – такими же темпами каждый месяц при развитии экономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

Что касается оценок инфляции, глава Федрезерва Джером Пауэлл объясняет продолжающийся рост потребительских цен неравномерностью восстановления экономики после пандемии коронавируса и нарушениями производственно-логистических цепочек, приведших к дефициту комплектующих. При этом ФРС признает, что эти факторы находятся за пределами ее влияния, хотя и выражает надежду на ослабление инфляции со II-III квартала следующего года. По мнению Федрезерва, время для повышения процентной ставки еще не пришло, поскольку рынок труда еще не вернулся к состоянию полной занятости. Таким образом, риторика ФРС в целом осталась довольно мягкой, что встретило позитивную реакцию со стороны участников рынка. В то же время регулятор выразил готовность перейти к нормализации ДКП в случае, если повышенная инфляция приобретет устойчивый характер.

Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по США оказалась смешанной. Окончательная оценка по индексу деловой активности в производственном секторе за октябрь была пересмотрена вниз на 0,8 п. п. до 58,4 пункта в сравнении с 60,7 пункта месяцем ранее. В то же время финальная оценка по аналогичному индексу в сфере услуг оказалась на 0,5 п. п. выше предварительной и составила 58,7 пункта против 54,9 пункта в сентябре. Индекс PMI в производственном секторе от ISM также снизился в октябре на 0,3 п. п. до 60,8 пункта, однако оказался выше консенсус-прогноза в 60,5 пункта. При этом индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM продемонстрировал прирост по итогам октября на 4,8 п. п. до рекордного значения в 66,7 пункта, тогда как эксперты ожидали результат в 62 пункта. Расходы на строительство снизились по итогам сентября на 0,5% (м/м) против прироста на 0,1% (м/м) месяцем ранее и прогнозов роста от аналитиков на 0,4% (м/м). Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP опустился в ноябре на 2,9 п. п. до 43,9 пункта, что стало минимальным значением с сентября 2015 года. Объем производственных заказов вырос в сентябре на 0,2% (м/м) в сравнении с увеличением на 1,0% (м/м) в августе, тогда как аналитики ожидали нулевого изменения. Дефицит торгового баланса расширился в сентябре до —80,9 млрд долл., что стало новым антирекордом и оказалось хуже консенсус-прогноза в —80,5 млрд долл. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в октябре на 531 тыс. против 312 тыс. в сентябре и ожиданий аналитиков в 450 тыс., а уровень безработицы снизился за тот же период на 0,2 п. п. до 4,6%, оказавшись лучше консенсус-прогноза в 4,7%.

В Германии розничные продажи снизились по итогам сентября на 2,5% (м/м) против прироста на 1,2% (м/м) месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали результат в +0,6% (м/м). Окончательная оценка по индексу PMI в производственном секторе за октябрь была пересмотрена вниз на 0,4 п. п. до 57,8 пункта, а в сфере услуг – осталась на прежнем уровне в 52 пункта. Промышленное производство снизилось в сентябре на 1,1% (м/м) после сокращения на 3,5% (м/м) месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали рост на 1,0% (м/м).

В еврозоне финальные оценки по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за октябрь были понижены на 0,2 п. п. и 0,1 п. п. до 58,3 пункта и 54,6 пункта соответственно, против 58,6 пункта и 56,4 пункта в сентябре. Уровень безработицы снизился по итогам сентября на 0,1 п. п. до 7,4%, совпав с консенсус-прогнозом. При этом розничные продажи сократились за тот же период на 0,3% (м/м) против прироста на 1,0% (м/м) в августе и ожиданий роста от аналитиков на 0,3% (м/м).

На грядущей неделе в США будут обнародованы данные по индексу цен производителей, уровню инфляции, объему товарных запасов на оптовых складах, числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS, а также индексам потребительских ожиданий, текущих условий и доверия потребителей от Мичиганского университета. В Германии выйдут данные по сальдо торгового баланса, индексу экономических настроений от ZEW и уровню инфляции, а в еврозоне – по индексу экономических настроений от ZEW и промышленному производству.