Прошедшая неделя на рынке ОФЗ началась с новой волны распродаж, причем, в отличие от предыдущих дней, основное падение пришлось на дальний конец суверенной кривой. В результате доходности длинных выпусков в прошлый понедельник выросли до 8,25–8,3%, что, с нашей точки зрения, не вполне оправданно: жесткая денежно-кредитная политика должна привести к замедлению инфляции на среднесрочном горизонте, что обеспечит возврат ключевой ставки в нейтральный диапазон. Во вторник же на рынке наметился разворот, в среду рост продолжился. Тем не менее ОФЗ не сумели полностью отыграть потери понедельника и по итогам короткой рабочей недели оказались в существенном минусе. По сравнению с концом октября доходности индикативных выпусков изменились следующим образом. Доходности двухлетних ОФЗ 25084 поднялись за неделю на 9 б.п. до 8,42%, трехлетних ОФЗ 26227 – на 8 б.п. до 8,47%, пятилетних ОФЗ 26226 – на 3 б.п. до 8,37%. Семилетние ОФЗ 26237 выросли в доходности до 8,39%, плюс 6 б.п. Десятилетний бенчмарк 26239 закончил неделю с доходностью 8,28, изменение составило 3 б.п. Доходность же самого длинного выпуска на суверенной кривой, ОФЗ 26238, составила 8,2%, плюс 7 б.п. за неделю.

Снижение рынка ОФЗ в прошлый понедельник заставило Минфин отказаться от проведения первичных аукционов. Минфин отменяет аукционы уже второй раз с начала квартала. Основная причина – ведомство стремится дождаться стабилизации на рынке, будучи не готовым привлекать средства по любой цене. Мы полагаем, что в ближайшее время аукционы Минфина если и будут проводиться, то со сравнительно небольшим лимитом, так что выполнение квартального плана остается под вопросом даже с учетом погашения в декабре выпуска ОФЗ 25083 номинальным объемом 350 млрд руб. Сейчас размещения могут привести к росту стоимости обслуживания задолженности в долгосрочной перспективе, острой же потребности в заимствованиях нет, значительные казначейские остатки позволяют без проблем профинансировать все запланированные фискальные расходы. Необходимо отметить, что в ближайшее время ждать существенного снижения доходностей на рынке рублевого долга не приходится, их рост связан не с краткосрочной турбулентностью, а с ускорением инфляции, потребовавшим от ЦБ серьезного ужесточения денежно-кредитной политики. Только после того, как наметится устойчивое замедление инфляции, можно надеяться на существенное снижение доходности на долговом рынке.

Сегодняшняя торговая сессия вновь может оказаться волатильной. Во-первых, рынок будет отыгрывать опубликованные в среду вечером данные по инфляции как за неделю, окончившуюся 1 ноября, так и за весь октябрь. Инфляция за октябрь превысила прогноз, недельный же рост цен немного замедлился по сравнению с предыдущими показателями. Также рынок ОФЗ пока не отреагировал на итоги заседания ФРС, которые хотя и совпали с ожиданиями, но уже привели к бегству в защитные активы. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в США может вызвать отток средств со всех развивающихся рынков, включая Россию, и спровоцировать дальнейшее снижение рынка ОФЗ. Впрочем, текущий уровень доходности на дальнем участке кривой ОФЗ кажется нам потенциально привлекательным как для локальных, так и для глобальных игроков.