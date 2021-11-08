В понедельник, 8 ноября, фондовые индексы открыли дневную сессию уверенным ростом на нейтральном информационном фоне. Поддержку рынку оказывает позитивная динамика сырьевых рынков.

Фондовые биржи Азии завершили день умеренными разнонаправленными изменениями, но преимущественно в сторону снижения. Объявление Pfizer о новом высокоэффективном лекарстве от COVID-19 уронило акции фармацевтических компаний по всему миру, но поднимает бумаги индустрии путешествий и развлечений. После того как в пятницу американские индексы снова обновили максимумы, утренние фьючерсы на них в понедельник снижаются на 0,1%-0,2%.

Сырьевые рынки с утра находятся в относительном равновесии. Нефть марки Brent восстанавливается и находится выше 83,5 долларов за баррель. Однако рубль слегка сдает позиции относительно доллара и евро.

На этом фоне, по состоянию на 11:30 МСК, индекс МосБиржи растет на 0,99% до 4215,90 пункта, а индекс РТС поднимается на 0,58% до значения 1858,86 пункта.

ПАО «Детский мир» представило отчетность по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2021 г. Выручка «Детского мира» в 3-м квартале увеличилась в годовом сравнении на 14%, до 43,942 млрд руб. Чистая прибыль выросла г/г на 57,6% — до 3,665 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 5,2 руб. на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра — 26 декабря 2021 г. Дивидендная доходность к текущей цене составляет 3,7%. Акции «Детского мира» прибавляют 0,2%.

«Камаз» подвел производственные итоги октября. В прошлом месяце было выпущено 4 390 машкомплектов, на 10,3 % больше, чем в октябре 2020 г.. С начала года выпуск вырос на 20% и достиг показателя 35 506 машкомплектов. Акции «Камаза» в понедельник растут на 2,8%.

На фоне улучшения обстановки на сырьевых рынках в лидерах роста оказались бумаги «Мечела» а.о. (+4,6%) и а.п. (+3,2%), EN+ (+3,5%), «Полюса» (+2,6%) и «Распадской» (+2,5%).

В числе немногочисленных аутсайдеров начала торгов отметились Банк «Санкт-Петербург» (-0,8%), Группа ПИК (-0,2%) и НМТП (-0,2%).