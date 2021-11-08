Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, мы испытали кратковременную просадку вслед за нефтью. Однако вскоре она вернулась к дневным вершинам, а глобальные индексы обновили их, вызвав у нас восходящий импульс.

Поначалу мировые площадки находились под давлением, но утром стали возвращать утраченные позиции. Поддержку рисковым активам продолжают оказывать сильные данные по рынку труда США, вышедшие в конце прошлой недели. На этом фоне нефть в начале дня развивала восходящее движение пятницы, после чего умеренно скорректировалась.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухнедельной вершине 4260 п., у индекса РТС — на недельном максимуме 1900 п. Дальнейший рост нефти и мировых рынков будет способствовать проверке на прочность этих уровней.

Валютный рынок

Поначалу рубль пытался укрепляться на фоне плюсующей нефти. На старте основной сессии российская валюта совершила рывок вверх, но вскоре сдала позиции, выйдя в умеренный минус, хотя ситуация на мировых рынках оставалась достаточно благоприятной.

Развивающиеся валюты утром укреплялись благодаря нисходящей динамике доллара. Однако перед стартом основной российской сессии он перешел к активным коррекционным попыткам, вызвав просадку сектора, многие представители вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает формировать волну восстановления. Индекс гособлигаций RGBI довольно активно повышается, обновляя недельный максимум.

Рубль выглядит относительно слабо, поэтому ухудшение внешнего фона будет способствовать очередной попытке доллара закрепиться над уровнем 72 руб.