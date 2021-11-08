В пятницу Брент выросла в цене на $2,9/барр., преодолев отметку $83/барр. (фиксация по ближайшим фьючерсам Брент прошла на уровне $82,74/барр., на $2,2/барр. выше, чем днем ранее), после того как Саудовская Аравия повысила официальные цены на экспортируемую нефть для всех покупателей. Этому предшествовал отказ ОПЕК+ уступить давлению США и увеличить в декабре добычу больше, чем было изначально запланировано. Отметим, что на заседании ОПЕК+ участники альянса договорились в декабре повысить квоты на добычу на 0,4 млн барр./сут, несмотря на политическое давление со стороны не только США, но также ряда крупнейших потребителей нефти, в том числе Китая, Индии и Японии, настаивающих на более сильном увеличении нефтедобычи. Министр энергетики Саудовской Аравии провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на критику политики ОПЕК+ и объяснил, почему альянс не считает необходимым более значительно увеличивать поставки. Многие участники заседания ОПЕК+, в частности, представители России и ОАЭ, заявили, что решение о плановом повышении нефтедобычи было единогласным. По их словам, ОПЕК+ действует ответственно, стремясь стабилизировать нефтяной рынок, тогда как на нерегулируемых рынках газа и угля в текущем году наблюдается резкий рост цен. Кроме того, решение ОПЕК+ наращивать добычу прежними темпами обосновано ожиданиями, что в 1К22 вырастут товарные запасы нефти, а также опасениями насчет спроса в краткосрочной перспективе.

Решение ОПЕК+, которое власти США подвергли критике, заставляет Белый дом задуматься о необходимости задействовать стратегические резервы нефти. Законодательство США позволяет использовать не более 30 млн барр. нефти из стратегических резервов в случае "существенного по масштабу или по продолжительности дефицита энергоносителей на внутреннем или международном рынках". Поскольку текущий рост цен на нефть не связан с серьезными перебоями в поставках, а внимание МЭА направлено на энергетическую трансформацию и отказ от использования ископаемого топлива, агентство вряд ли порекомендует своим членам скоординированное использование нефтяных резервов (хотя некоторые из них, в том числе Япония и Южная Корея, уже задействовали свои запасы). Возможно, что США рассчитывают на высвобождение нефтяных резервов стран, не входящих в МЭА. Например, в последние месяцы свои резервы начали использовать Китай и Индия.

Вполне вероятно, что даже если США объявят об использовании нефти из стратегических резервов, фактически эти объемы не будут задействованы. По состоянию на конец октября глобальные коммерческие запасы нефти были на 35 млн барр. ниже, чем в октябре 2019 года, и, если в ближайшие дни США не объявят о высвобождении стратегических резервов (что пока представляется маловероятным), цены на нефть должны пойти вверх. Сегодня утром Брент подорожала до $84/барр., а затем немного подешевела. По-видимому, трейдеры сомневаются в том, что США задействуют стратегические нефтяные резервы после заседания ОПЕК+. Утром в понедельник были опубликованы данные, согласно которым импорт нефти КНР в октябре был минимальным за три с лишним года. Несмотря на это, мы полагаем, что Брент сегодня может подорожать до $84,5/барр. В течение недели в центре внимания будут ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по рынку нефти, еженедельные данные по товарным запасам углеводородов и данные по инфляции в США за октябрь.



