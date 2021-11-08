На предстоящей неделе мы ожидаем в целом умеренно позитивной динамики на российском рынке акций. Общерыночный настрой улучшился на фоне снятия неопределенности вокруг дальнейших планов ФРС и ОПЕК+. Федрезерв успокоил рынки, исключив возможность повышения ключевой ставки как минимум до завершения сворачивания QE во II половине 2022г. В свою очередь крупнейшие нефтеэкспортеры сохранили приверженность консервативной политике по наращиванию темпов добычи, что поддержало котировки черного золота.

В то же время рынки продолжают внимательно следить за развитием ситуации с проблемными застройщиками в КНР. Evergrande сумел избежать дефолта в конце октября, это снизило уровень опасений, однако говорить о том, что угроза системного кризиса в строительном секторе Китая миновала, преждевременно – серьезные долговые трудности имеются также у других крупных игроков.

По-прежнему настороженно инвесторы следят и за эпидемиологической картиной. Число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло четверти триллиона человек, уровень заболеваемости и смертности остается высоким.

На настроения участников торгов в ближайшие дни может оказывать влияние ключевая экономическая статистика и риторика представителей мировых ЦБ. Во вторник обратим внимание на ноябрьский индекс экономических настроений Германии и всей еврозоны от ZEW, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA и октябрьский индекс цен производителей (PPI) в США. Кроме того, в этот день ожидаются выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и главы ФРС Джерома Пауэлла.

В среду самые важные данные будут опубликованы в США – индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за октябрь, недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, сведения по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA.

В четверг тон рыночным настроениям задаст экономическая статистика из КНР за октябрь – инвестиции в основной капитал, объём промышленного производства, днем выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ, а также будут опубликованы прогнозы европейского регулятора. В этот же день свой ежемесячный отчет обнародует ОПЕК. В пятницу узнаем уровень безработицы в Китае, объём промышленного производства еврозоны в сентябре и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в первый месяц осени.

Также в фокусе продолжит оставаться сезон корпоративных отчетностей в США. На неделе из крупных компаний квартальные результаты представят PayPal Holdings (сегодня); Coinbase Global, BioNTech, Palantir Technologies (вторник); Walt Disney (среда), Applied Materials, Pinduoduo, Brookfield Asset Management (четверг); Astrazeneca, Mitsubishi UFJ (пятница).