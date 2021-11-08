Торги 5 ноября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 увеличился на 0,37%, до 4698 пунктов, Nasdaq прибавил 0,2%, Dow Jones поднялся на 0,56%. В лидерах роста оказались сектора энергетики (+1,42%) на фоне позитивной динамики нефтяных котировок и промышленности (+0,99%) благодаря восстановлению в авиаотрасли. Аутсайдером стал сектор здравоохранения (-1,03%) из-за давления препарата против COVID-19 от Pfizer (PFE) на производителей вакцин.

Квартальный отчет Airbnb (ABNB: +13%) превысил ожидания по EBITDA на 30% и отразил сильные ожидания по бронированиям на четвертый квартал 2021-го.

Pfizer (PFE: +10,9%) опубликовала позитивные результаты фазы 2/3 исследования препарата для лечения COVID-19 и вскоре планирует подать заявку на EUA.

Peloton Interactive (PTON: —35,3%) отчиталась хуже ожиданий по выручке и EPS, а также представила слабый прогноз по новым подписчикам на полный 2021 год, отмечая снижение спроса.

Сегодня мировые финансовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Палата представителей приняла двухпартийный инфраструктурный пакет объемом $1 трлн после присоединения 13 республиканцев к демократам. Законопроект отправлен на подписание президенту Байдену. Спикер нижней палаты парламента Нэнси Пелоси отложила голосование по законопроекту о социальных расходах и климате на сумму $1,75 трлн: по мнению демократов-центристов, сначала нужно добиться совпадения оценок бюджета от Белого дома и Управления Конгресса. Впрочем, Джош Готхаймер, один из умеренных демократов, полагает, что голосование состоится не позднее 19 ноября. Однако законопроект может претерпеть изменения в верхней палате парламента, поскольку сенатор Манчин выступает против включения в пакет мер по предоставлению оплачиваемого декретного отпуска. Процесс согласования может занять несколько недель. Не исключено, что в начале декабря парламенту придется параллельно с данным законопроектом рассматривать вопрос по финансированию правительства и повышению потолка госдолга.

В преддверии сезона рождественских покупок в центре внимания рынка остаются перебои в цепочках поставок. Проблема усугубляется высоким спросом: благодаря стимулирующим чекам, повышению зарплат и росту стоимости активов сбережения домохозяйств достигли $2 трлн. По оценкам аналитиков BofA, в октябре расходы по картам увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. NRF прогнозирует рост розничных продаж в ноябре-декабре не менее чем на 8,5%, до нового рекорда. Избыточный спрос в США и рост потребительских расходов могут привести к более длительному периоду роста цен, чем ожидает ФРС.

Азиатские рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,43%, китайский CSI 300 прибавил 0,12%, японский Nikkei 225 потерял 0,35%. EuroStoxx 50 снижается на 0,09%.

Цена на фьючерс Brent растет до $83,7 за баррель. Золото укрепляется до $1818 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4680–4730 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 60 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о затухании «бычьего» импульса, а RSI углубился в зону перекупленности выше 70 пунктов. Данные факторы и форма последней дневной свечи свидетельствуют о возможности краткосрочного разворота. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов.

Сегодня отчет за третий квартал опубликует крупнейший провайдер платежной системы PayPal (PYPL). Общерыночный консенсус предполагает, что выручка компании увеличится до $6,2 млрд (+13,9% г/г), а скорректированная EPS составит $1,08(+0,9% г/г). Улучшение финансовых метрик PayPal во многом связано с увеличением числа активных пользователей и объема проводимых платежей, что, в свою очередь, обусловлено цифровизацией, развитием рынка электронной коммерции в условиях пандемии и ростом популярности P2P-операций. Инвесторы ожидают, что компания сможет продемонстрировать улучшение показателей в ключевых сегментах Venmo (за счет монетизации услуг) и One Touch (благодаря росту объемов онлайн-покупок). Кроме того, эмитент активно расширяет криптовалютные сервисы и недавно заявил о выходе на рынок Великобритании: клиенты компании смогут торговать bitcoin, bitcoin cash, Ethereum и litecoin. Негативное влияние на финансовые результаты PYPL могут оказать такие факторы, как обострение конкуренции на рынке цифровых платежей и волатильность курсов иностранных валют.

10 ноября квартальные результаты представит гигант развлекательной индустрии Walt Disney (DIS). Согласно консенсус-прогнозу, выручка компании вырастет на 28%, до $18,8 млрд, а скорректированная EPS достигнет $0,52 против убытка на уровне $0,20 в прошлом году. Впрочем, столь значительное улучшение показателей во многом обусловлено низкой базой 2020-го. Драйвером роста выступает восстановление сегментов кинопроката, ТВ-рекламы, парков развлечений и отелей. При этом менеджмент уже предупредил о возможном замедлении притока подписчиков стриминг-сервисов Disney+, Hulu, ESPN+ в третьем квартале, поэтому внимание инвесторов к этому показателю будет особенно пристальным. По итогам третьего квартала количество подписчиков Disney+ может увеличиться с 116 млн до 122–124 млн. Позитивная риторика менеджмента, а также новости о создании возможного лекарства от COVID-19 специалистами компании Pfizer могут оказать поддержку котировкам DIS.

12 ноября финансовые результаты за третий квартал 2021-го опубликует фармацевтическая компания AstraZeneca (AZN). Консенсус-прогноз закладывает увеличение выручки до $9,49 млрд (+44% г/г) и повышение EPS до $0,62 (+32% г/г). Драйверами роста компанию обеспечивает отложенный спрос на рецептурные препараты. Так, в 2021 году количество новых назначений таких медикаментов увеличилось благодаря тому, что пациенты получили возможность очно посещать врачей.

Рынок ожидает сильных результатов в сегментах препаратов для борьбы с диабетом, онкологическими и инфекционными заболеваниями благодаря усилению спроса на существующие медикаменты, а также запуску новых лекарств. Также позитивное влияние на квартальную выручку может оказать рост поступлений от продажи антиковдиной вакцины, поскольку период активной прививочной кампании в странах ЕС пришелся именно на третий квартал. В частности, консенсус предполагает увеличение выручки от продажи вакцины до $900 млн в отчетном периоде.