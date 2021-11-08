Инфляция "пробила" порог в 8% г./г. – по данным Росстата, она составила 8,1% г./г. в октябре (7,4% г./г. в сентябре). Таких значений не наблюдалось с февраля 2016 г. Рост цен на продукты питания составил 10,9% г./г. (9,2% г./г. в сентябре), тогда как непродовольственные товары и услуги подорожали на 6,5% г./г. (6,4% г./г. в сентябре).

Ускоренное удорожание фруктов и овощей – результат дефицита на рынке труда и плохого урожая. Последние два месяца статистику внутренних цен "портит" плодоовощная продукция, дорожающая по 0,25% м./м. с исключением сезонности (для сравнения, до осени ее темпы роста были околонулевыми м./м.). Ее влияние на годовую инфляцию крайне существенно, она дала 0,4 п.п. ускорения в октябре, без этого инфляция увеличилась бы лишь на 0,3 п.п. в сравнении с сентябрем.

По нашему мнению, столь заметное удорожание фруктов и овощей сейчас в меньшей степени связано с ростом мировых продовольственных цен (в этот период доля импортной продукции сезонно невелика) и фактически является результатом низких темпов сбора урожая (который, кстати говоря, из-за погоды оказался более слабым) на фоне дефицита рабочей силы (из-за действующих ковидных ограничений).

В результате образовавшийся дефицит отечественных фруктов и овощей, по всей видимости, покрывается более дорогим импортом. Таким образом, в этом году потребители вряд ли заметят сезонное падение цен на эту продукцию. Эффект на годовые темпы инфляции будет ослабевать по мере окончания сезона урожая, но, судя по всему, будет заметен как минимум до декабря этого года.

Мировые цены на неплодоовощные товары стабилизировались. Для цен на другие продукты питания ситуация несколько улучшилась. Так, в последние месяцы мировые цены на продовольствие (в пересчете на рубли, по данным FAO) практически остановили рост, стабилизировавшись на уровнях середины года. Причем, стабилизация общего индекса цен FAO является результатом значительного снижения темпов роста цен по всем входящим в него позициям. В частности, в таких значимых категориях для индекса инфляции, как мясо и сахар, рост за последние полгода в среднем составил 0,4% м./м. и 2% м./м., соответственно (для сравнения, за предшествовавшие 1,5 года (январь 2020 г. – апрель 2021 г.) мировые цены на мясо в рублях выросли почти на 20%, а на сахар – на 40%).

При сохранении стабильных мировых цен эффект на внутреннюю продовольственную инфляцию будет постепенно ослабевать, давая почву для стабилизации "ядра" продуктовой инфляции.

При этом, стоит обратить внимание, что инфляция в сегменте непродовольственных товаров и услуг показала наименьшее ускорение с сентября 2020 г. (+0,1 п.п. против +0,3 п.п. в среднем с начала года). Замедление может быть как результатом окончания действия дополнительных социальных расходов, так и усиления сберегательных настроений населения (уже по итогам 3 кв. 2021 г. вклад кредитования за вычетом сбережений в финансирование расходов потребителей стал отрицательным).

Сохранение высокой инфляции неминуемо приведет к повышению ставки на ближайшем заседании. Таким образом, с одной стороны, в базовой инфляции наблюдаются признаки стабилизации, однако, с другой стороны, небазовые компоненты, такие как, например, фрукты и овощи, сильно портят общую картину. Так, из-за последних опережающие индикаторы инфляции остаются в тревожной зоне и показывают ухудшение.

В таких условиях ЦБ с высокой вероятностью продолжит ужесточение и реализует как минимум еще одно повышение ставки на ближайшем заседании – на 50 б.п.

При этом, на наш взгляд, уровень ключевой ставки в 8% выглядит адекватно текущей ситуации.