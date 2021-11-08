В лидерах роста к середине сессии были гдр TCS Group (+4,36%), обыкновенные акции Мечела (+3,26%) и Селигдара (+2,86%). В лидерах снижения пребывали бумаги банка "Санкт-Петербург" (-2,59%) и котировки ПИК (-0,86%).

Акции TCS Group в начале новой недели продолжали обновлять исторические максимумы на фоне общего оптимизма в отношении эмитента и ожиданий более высоких процентных ставок.

Обыкновенные акции Мечела же, которые в последние недели стали менее волатильными, в связи с чем более подверженными техническому анализу, пытаются расти, но отступили от максимумов дня и расположены ниже сопротивления 156,50 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). На данный момент по бумагам все еще преобладает краткосрочный нисходящий тренд, а при преодолении поддержки 139 руб. они рискуют развить снижение к сентябрьскому минимуму 125,20 руб. Рассчитывать на возобновление более уверенного роста стоит лишь при закреплении выше 156,60 руб.