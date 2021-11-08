Рубль демонстрирует нервозность перед резким увеличением закупок валюты
Рубль проводит довольно волатильную сессию. Курс доллара колебался от 71,12 до 71,53 рублей.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5980 рублей.
- Ставки MosPrime выросли до 7,57% на день, 7,72% на неделю и остались на уровне 8,01% на месяц.
- Рубль остаётся под давлением данных по инфляции. По итогам октября она достигла 8,13%, что спровоцировало рост доходностей ОФЗ. Кроме того, со вторника Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд рублей ежедневных закупок в предыдущий период.
- Ситуация на Forex была довольно спокойной. DXY незначительно снижался и торговался ниже 94,30 пунктов. Из валют риска отметим лишь укрепление новозеландского доллара почти на 0,5%.
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