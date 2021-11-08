Индекс МосБиржи (+0,7%) отыгрывал потери прошлой недели, следуя за сохраняющимся аппетитом инвесторов к риску на фоне прошедшего заседания ФРС. Отметим также, что росту способствовали крепнущие котировки на сырье, в том числе, на фьючерсы нефти на фоне прошедшего заседания ОПЕК+, где не было сюрпризов: квоты по добыче сохранены на прежнем уровне. Отсутствие сегодня значимой статистики также отразилось на меньшей волатильности глобальных фондовых рынков.

Ключевой вклад в укрепление индекса МосБиржи был внесен компаниями металлургического сектора (НорНикель: +0,4%; АЛРОСА: +2,4%; Русал: +0,9%; En+ Group: +2,6%; Северсталь: +1,5%; Распадская: +0,1%; Мечел оа: +3,2%) как на фоне общего позитива, так и локальной стабилизации на сырьевом рынке Китая. Отдельно отметим рост акций золотодобытчиков (Полиметалл: +1,2%; Полюс: +2,8%; Petropavlovsk: +0,44%) после проведения дня инвестора Полиметаллом с рассмотрением перспектив развития сектора и компании.

Толкали рынок вверх и бумаги нефтегазового сектора (Газпром: +0,4%; Лукойл: +0,5%; Роснефть: +0,5%; Татнефть оа: +1,0%; НОВАТЭК: +0,7%; Сургутнефтегаз: +2,6%), следующие за крепнущими фьючерсами на нефть и газ.

Отлично выглядели акции ритейлеров (Магнит: +2,0%; Х5: +2,2%; Детский мир: +0,8%; М.Видео: +1,95%), растущие на фоне хорошей финансовой отчетности Детского мира и сохраняющихся инфляционных рисков.

Отметим дорожающие бумаги КАМАЗа (+2,6%) на фоне увеличения объемов продаж.

Сохраняли инерционное снижение бумаги финансового сектора (Сбер: —0,6%; ВТБ: —1,0%; Банк СПБ: —3,5%). Однако отметим новый исторический рекорд акций TCS Group (+4,3%) на фоне новостей о возможном выходе компании на рынки азиатских стран.

Учитывая сохраняющиеся позитивные настроения на американском фондовом рынке, мы ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов.