Поначалу рубль пытался укрепляться на фоне плюсующей нефти. На старте основной сессии российская валюта совершила рывок вверх, но вскоре сдала позиции, выйдя в умеренный минус, хотя ситуация на мировых рынках оставалась достаточно благоприятной.

В начале дня глобальные площадки находились под давлением, но утром cтали возвращать утраченные позиции. Поддержку рисковым активам продолжают оказывать сильные данные по рынку труда США, вышедшие в конце прошлой недели. На этом фоне нефть некоторое время развивала восходящее движение пятницы, но вскоре перешла к умеренной коррекции.

Развивающиеся валюты утром укреплялись благодаря нисходящей динамике доллара. Однако перед стартом основной российской сессии он перешел к активным коррекционным попыткам, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус. Во второй половине дня доллар ускорил снижение, вернув часть развивающихся валют в плюс.

Российский долговой рынок продолжает формировать волну восстановления. Индекс гособлигаций RGBI довольно активно повышается, обновляя недельный максимум.

Несмотря на восходящую динамику мировых рынков и даже возможные перелом негативного тренда ОФЗ, рубль проявляет откровенную слабость, отражая повышенный спрос на инвалюту. Вероятно, многие инвесторы считают риски более глубокой коррекции сырьевых цен, а также сезонную слабость рубля в последние 2 месяца года весомыми основаниями для покупки иностранной валюты.

Нефть пытается сохранить позитивную тенденцию

В начале дня нефть продемонстрировала восходящий импульс, после чего перешла к умеренной коррекции и консолидации. Во второй половине наших торгов котировки испытали резкое снижение, но пока удержались от более глубокой просадки. Сейчас Brent прибавляет 0,3% немного выше уровня $83.

Нефтяной рынок быстро оправился от угроз США за счет стратегических резервов страны нарастить поставки нефти в условиях увеличения спроса и ограниченного предложения. Пока подобные меры воспринимаются инвесторами как временное решение, имеющее ограниченный потенциал влияния на котировки.

Доллар возобновил снижение

В первой половине дня индекс доллара (DXY) предпринял несколько активных попыток скорректировать нисходящее движение, стартовавшее в пятницу от новой годовой вершины. Однако затем американская валюта просела, обновив сегодняшний минимум. Сейчас DXY теряет 0,1% немного выше уровня 94 п.

Европейская валюта сегодня в основном совершает разнонаправленные движения. В середине российской сессии пара EUR/USD перешла к укреплению, развивая восходящую тенденцию, которая началась в пятницу после обновления годового минимума. Сейчас пара прибавляет 0,1% вблизи значения 1,158.