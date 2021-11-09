На старте новой недели российский рынок начал компенсировать отставание предыдущих дней, показав один из лучших результатов среди мировых фондовых индексов. Поддержку оказало восстановление нефти и умеренный отскок по ряду сырьевых товаров. В числе лидеров были металлургический (+2,1%) и нефтегазовый (+1,5%) сектора. Умеренно позитивная динамика западных площадок создавала благоприятный фон.

При этом покупки все еще выглядят осторожными. Оборот торгов вырос к уровням прошлой недели, но все еще остается небольшим — 86 млрд руб. по итогам дневной и вечерней сессии. Многие инструменты из индекса достигали внутридневных максимумов в первые два часа торгов, после чего откатывались и закрывали день на более скромных уровнях. Такая динамика не позволяет однозначно говорить о развитии устойчивого восходящего движения, хотя первый шаг в этом направлении все-таки сделан.

Индекс МосБиржи вчера вернулся выше 4180 п., отыграв снижение за два предыдущих дня. Техническая картина склоняет в пользу боковика. Вероятность позитивных сценариев повысится при фиксации инструмента выше 4245 п. В таком случае шансы на преодоление 4300 п. значительно вырастут.

Цены на нефть в понедельник выросли на 0,8%. Прогноз дефицита до конца года, подкрепляемый увеличением декабрьских экспортных цен Саудовской Аравией, был частично компенсирован заявлением главы минэнерго США о том, что президент Байден уже на этой неделе может представить меры по сдерживанию цен на бензин для американских потребителей. Конкретных вариантов пока не озвучивалось, но эксперты склоняются к мнению, что США будут продавать топливо из стратегического резерва (SPR). При таком сценарии существенного влияния на нефтяные котировки не ожидается. Цены выше $80 сейчас выглядят стабильными.

Российская валюта в понедельник оказалась под давлением из-за интервенций ЦБ, который с 8 ноября увеличил скупку валюты до 25,9 млрд руб. в день. При этом большую часть торгов рубль провел в боковом движении, поддерживаемый дорогой нефтью и высокими процентными ставками. По итогам торгов был зафиксирован незначительный рост по отношению к евро и доллару США, который указывает на стабильность рубля в условиях интервенций ЦБ и потенциал для дальнейшего укрепления при сохранении позитивной конъюнктуры. Между тем, на сильные движения пока рассчитывать не стоит.