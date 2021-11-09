Индекс Мосбиржи вчера прибавил чуть более процента, значительно опередив в динамике мировые фондовые индексы. Но основной рост пришелся на первые часы торгов при небольших оборотах. Это заставляет предположить, что во многом подъем был вызван закрытием шортов спекулянтами. Таким образом, ни о каком формировании нового восходящего тренда говорить пока не приходится.

Во многом сегодняшний день будет знаковым. С утра в пределах 0,2% снижаются американские фьючерсы, в минусе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, около вчерашнего закрытия болтается нефть. Скорее всего, откроемся мы снижением, но важен будет итоговый результат: отторгуется ли опять Индекс Мосбиржи намного хуже западных аналогов или нет? При первом сценарии среднесрочным инвесторам нужно будет сильно задуматься о сокращении позиций.

В полупроцентном минусе закрылся вчера Сбербанк – любимая бумага нерезидентов. Это также наводит на мысли о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по Сберу располагается в районе 330 руб, где бумагу нужно агрессивно спекулятивно подбирать.

Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. Вчера котировки металла уткнулись в зону сопротивления 1820-1830 долларов за тройскую унцию. Сегодня на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют у золота есть шансы пробить этот диапазон. В случае удачи следующая цель роста сместится на 100 долларов выше.

Можно ожидать, что в ближайшее время спрос на золото как защитный инструмент повысится из-за нарастания опасения глобальной инфляции и уменьшения уверенности в продолжении сильного восходящего тренда на рынках акций. Отчасти это предположение подкреплено очередной волной роста биткоина и обновления им исторического максимума, говорящей о том, что инвесторы ищут другие инструменты вложения капитала, нежели акции.

Других долгоиграющих идей для лонга мы пока не видим.

Рубль вчера проигнорировал хороший внешний фон – рост фондовых индексов, металлов и нефти, а также ослабление курса доллара на мировом рынке. К доллару российская валюта потеряла четверть процента.

Основная причина такой негативной динамики рубля – увеличение объема покупок валюты в Фонд национального благосостояния более чем на 70% с сегодняшнего дня. В таких условиях краткосрочный потенциал роста рубля значительно снизился, как и перспективы сдержать инфляцию посредством укрепления рубля за счет повышения ключевой ставки ЦБ.

При ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль будет пробивать сопротивление 72. Не исключено, что это мы увидим сегодня-завтра.