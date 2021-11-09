Неделя началась с роста. Индекс Московской биржи поднялся выше 4200пунктов. Лучше рынка на фоне новости об SPO выглядели акции ИСКЧ (ISKJ 93,80, +10,99%). В аутсайдерах оказались бумаги БСП (-3,58%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71-72.

Ростелеком (+0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО. Компания может продемонстрировать сильные результаты, сохранив темпы прироста выручки на уровне более 8% г/г. Согласно консенсус-прогнозам, по итогам года продажи составят 577 млрд руб. при EBITDA 211 млрд руб., прибыли на уровне 34 млрд руб. и свободном денежном потоке 23 млрд руб. Таким образом, маржа достигнет 36%. При умеренной долговой нагрузке компания может распределять в качестве дивидендов половину прибыли на акции (включая привилегированные бумаги). Эмитент повышает тарифы на пропуск межоператорского трафика, однако этот фактор пока не учтен в прогнозах аналитиков крупных инвестдомов. Консенсус цели по обыкновенным акциям составляет 113 руб., что предполагает потенциал роста в 22%. Телеком торгуется с мультипликаторами EV / Sales и EV / EBITDA на уровне 1,5х и 4х соответственно, что лучше показателей МТС (2,1х и 4,9х).

Ожидаем разнонаправленную динамику. В поле зрения макростатистика по Японии, выступления членов ФРС, а также закрытие книги заявок на IPO Mercury Retail Group. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.



