Американский рынок вновь закрыл день ростом. Индекс S&P 500 обновляет рекорд на закрытии восьмую сессию подряд, что не случалось с июня 1997 года. Индекс NASDAQ закрывает в плюсе 11 сессий подряд, что не случалось с декабря 2019 года.

Инвесторы продолжают верить в устойчивый экономический рост и игнорируют риски инфляции. Меж тем исследование ФРБ Нью-Йорка показало, что инфляционные ожидания на 12 месяцев вперёд повысились до 5,7%, что является максимальным значением с момента признания данного индикатора в 2013 году.

Представители ФРС стали чуть более «жесткими» в своих оценках. Вице-председатель Ричард Кларида полагает, что условия для повышения ставки могут сложиться к концу 2022 года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вовсе считает возможным два повышения ставки до конца следующего года, а также более агрессивный подход регулятора, если инфляция окажется устойчивой.

Из корпоративных историй отметим падение акций Tesla на 4,84%. Основатель компании Илон Маск провёл опрос в Twitter на тему необходимости продажи 10% акций Tesla. Участники опроса высказались в пользу продажи пакета, принадлежащего Маску.

Существенный рост показали бумаги, которые могут выиграть от реализации инфраструктурного пакета объёмом $1 трлн, который был одобрен законодателями в минувшую пятницу. К примеру: Caterpillar (+4,07%), Freeport-McMoRan (+6,45%).

Advanced Micro Devices (+10,14%) объявила о том, что стала партнёром Meta, ранее Facebook, в качестве поставщика микропроцессоров. Компания также презентовала очередную линейку своих процессоров для дата-центров. Акции прямого конкурента Intel выросли на 1,24%.

Результаты по секторам оказались весьма неоднородными. 5 отраслевых индексов снизились и 6 выросли. Самый сильный рост в материалах (+1,23%), а вот самое сильное снижение в цикличных товарах (-1,38%). Вновь отметим заметную перекупленность американского рынка и частые указания на этот факт со стороны комментирующих американских аналитиков. Конечно, это не означает неизбежную коррекцию, но вероятность сценария просадки на 3%-5% возрастает.