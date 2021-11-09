Инфляционные ожидания в США не прекращают рост
Американский рынок вновь закрыл день ростом. Индекс S&P 500 обновляет рекорд на закрытии восьмую сессию подряд, что не случалось с июня 1997 года. Индекс NASDAQ закрывает в плюсе 11 сессий подряд, что не случалось с декабря 2019 года.
Инвесторы продолжают верить в устойчивый экономический рост и игнорируют риски инфляции. Меж тем исследование ФРБ Нью-Йорка показало, что инфляционные ожидания на 12 месяцев вперёд повысились до 5,7%, что является максимальным значением с момента признания данного индикатора в 2013 году.
Представители ФРС стали чуть более «жесткими» в своих оценках. Вице-председатель Ричард Кларида полагает, что условия для повышения ставки могут сложиться к концу 2022 года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вовсе считает возможным два повышения ставки до конца следующего года, а также более агрессивный подход регулятора, если инфляция окажется устойчивой.
Из корпоративных историй отметим падение акций Tesla на 4,84%. Основатель компании Илон Маск провёл опрос в Twitter на тему необходимости продажи 10% акций Tesla. Участники опроса высказались в пользу продажи пакета, принадлежащего Маску.
Существенный рост показали бумаги, которые могут выиграть от реализации инфраструктурного пакета объёмом $1 трлн, который был одобрен законодателями в минувшую пятницу. К примеру: Caterpillar (+4,07%), Freeport-McMoRan (+6,45%).
Advanced Micro Devices (+10,14%) объявила о том, что стала партнёром Meta, ранее Facebook, в качестве поставщика микропроцессоров. Компания также презентовала очередную линейку своих процессоров для дата-центров. Акции прямого конкурента Intel выросли на 1,24%.
Результаты по секторам оказались весьма неоднородными. 5 отраслевых индексов снизились и 6 выросли. Самый сильный рост в материалах (+1,23%), а вот самое сильное снижение в цикличных товарах (-1,38%). Вновь отметим заметную перекупленность американского рынка и частые указания на этот факт со стороны комментирующих американских аналитиков. Конечно, это не означает неизбежную коррекцию, но вероятность сценария просадки на 3%-5% возрастает.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211109/835158336.html