В начале недели мировые рынки смогли показать синхронный рост. Индекс развитых рынков MSCI World (+0,2%) продолжил консолидацию на своих исторических максимумах, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,4%), ведомый рынками России и Индии, укрепился благодаря росту цен на сырье. Способствовали росту индексов снижение доходности американских казначейских облигаций, а также доллара. В результате, американский индекс S&P500 (+0,1%) продолжил расти восьмую торговую сессию подряд, преимущественно за счет сырьевых и энергетических секторов, продолжая отыгрывать новости по эффективному противовирусному препарату от Pfizer в надеже на скорое улучшение эпидемиологической ситуации.

По состоянию на утро вторника настроения на мировых рынках немного ухудшились. Ключевые азиатские индексы в слабом минусе за исключением Китая. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровнях вчерашнего закрытия. Цены на нефть Brent торгуются в символическом плюсе, а котировки на промышленные металлы показывает умеренное снижение.

Сегодняшний день будет скуден на статистику и новости. Инвесторы продолжат ожидать публикацию данных по потребительской инфляции в США за октябрь, выход которой состоится в среду. В случае если показатель покажет рост, рынок может вновь накрыть волна распродаж. Тем не менее, полагаем, что сегодня рынки продолжат консолидацию около своих рекордных уровней.

В понедельник при поддержке цен на товарных рынках индекс МосБиржи (+1,0%) отыграл часть потерь прошлой недели.

Лучше рынка росли акции металлургического сектора (АЛРОСА: +3,1%; Северсталь: +2,1%; РУСАЛ: +1,8%), в том числе бумаги золотодобытчиков (Полюс: +2,5%; Полиметалл: +1,8%; Petropavlovsk: +1,5%), чему способствовал укрепление цен на золото. В зеленой зоне находились и бумаги нефтегазового сектора (Сургутнефтегаз: +2,5%; Татнефть оа: +1,9%; Роснефть: +0,9%; Газпром: +0,3%), следующие за укреплением цен на энергоносители. Финансовые результаты Детского Мира (+1,1%) оказались неплохими и внушили оптимизм другим ритейлерам (Магнит: +1,0%; Х5: +1,1%). Отметим укрепление бумаг КАМАЗа (+2,6%) на фоне увеличения выпуска грузовых автомобилей. В то же время сохраняли инерционное снижение бумаги финансового сектора (Сбер: —0,7%; ВТБ: —0,9%), за исключением бумаг TCS Group (+4,0%), которые обновили исторический максимум на новостях о выходе на азиатские рынки.

Слабо негативный внешний фон может оказать небольшое давление сегодня на российский рынок в первой половине, однако крепость цен на нефть окажет поддержку индексу МосБиржи. Не ждем существенных отклонений от уровня 4200 пунктов.