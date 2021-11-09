Индекс S&P 500 вырос восьмую сессию подряд, что является самой продолжительной подобной серией с апреля 2019, после того как Палата представителей приняла законопроект об инфраструктуре на $550 млрд, а США вновь открыли свои границы для вакцинированных путешественников из более чем 30 стран.

Главный индекс акций США закрылся повышением на +0.1%. Шесть из 11 основных секторов рынка выросли, при этом лидерами роста были Materials (+1.3%) и Energy (+0.9%), в то время как Utilities (-1.5%) и Consumer Discretionary (-1.5%) упали больше других. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —0.1%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на +0.3%.

Рынок акций поддерживается сильными настроениями инвесторов. Сейчас «множество людей призывают к «плавному росту» фондового рынка», — написал в записке главный рыночный стратег Miller Tabak & Co. Мэтт Мэйли. В понедельник UBS опубликовал отчет, в котором спрогнозировал во втором квартале 2022 года пик индекса S&P 500 на отметке 5,000, что всего на 6% выше текущих уровней. Главным драйвером до этого времени, по мнению UBS, будет являться рост прибылей корпораций, который будет на 9-10% превышать прогнозы консенсуса.

Комментарии ряда чиновников ФРС в понедельник в целом были встречены рынком без удивления. Вице-председатель Ричард Кларида ожидает, что условия для повышения ставок будут выполнены к концу 2022 года. Он сказал, что риски для инфляции будут повышаться, отметив, что он не хотел бы, чтобы инфляция превысила уровень, который она показала в 2021 году. Инвесторы следят за инфляцией в преддверии публикации в среду октябрьского индекса потребительских цен, который, по оценкам Bloomberg, должен вырасти на +5.9% в годовом исчислении. Это будет максимум с декабря 1990 года.

"Если экономические данные останутся столь же сильными, а инфляция такой же высокой, тогда рынки начнут закладывать в цены возможность того, что ФРС ускорит сокращение", — написал основатель информационного бюллетеня Sevens Report Том Эссей, который видит возможный рост волатильности в в преддверии заседания ФРС 15 декабря.

ФРС предупредила, что рост цен на рискованные активы «останется уязвимым для значительного снижения», если дела в экономике начнут ухудшаться. Центральный банк в своем отчете о финансовой стабильности, который выходит дважды в год, назвал стейблкоины криптовалют новой угрозой, предупредил, что нестабильность в секторе коммерческой недвижимости Китая может распространиться на США и что «труднопредсказуемые всплески волатильности», подобные бесконтрольному росту акций-мемов, могут участиться, поскольку социальные сети все больше влияют на торговлю.

Акции китайских компаний сферы образования выросли на торгах в США после того, как Dow Jones сообщил, что Пекин планирует выдать более дюжины лицензий, которые позволят проводить дополнительное обучение на некоммерческой основе с ограниченными ценами. Провайдерам будет разрешено получать прибыль другими способами, например такими как подготовка взрослых к профессиональным экзаменам. Компании, включая Gaotu и поддерживаемую Tencent Yuanfudao, в последние недели обсуждали этот план с регулирующими органами. Gaotu (+9.1%), New Oriental Education (+3.9%) и TAL Education (+5.5%) выросли на торгах в Нью-Йорке.