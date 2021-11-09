Вчера индекс РТС, ведомый сырьевыми ценами, показал повышательную динамику, но есть одна небольшая проблема, о которой я писал в понедельник. Локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне 84. "Нефтебыкам" надо срочно решить эту "проблему", не дожидаясь отката котировок нефти вниз до зоны поддержки 79-80. В этом году цены на нефть выросли больше чем на 60%, но нельзя останавливаться на достигнутом. Надо развивать успех, а развивать трудно, потому что эксперты ОПЕК ждут профицит нефти на мировом рынке уже в начале 2022 года. Развивать трудно и потому, что администрация Байдена рассматривает возможность для снижения цены нефти распечатать Стратегические запасы объемом 620 миллионов баррелей. Министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что решение по этому вопросу может быть принято уже на этой неделе.

Компания "ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 3 кв., и они превысили прогнозы аналитиков. Выручка компании выросла на 64% г/г. За 9 месяцев чистая прибыль выросла в 22,2 раза в годовом выражении (до 87,84 миллиарда рублей).

На облигационном рынке после цикла снижения мы наблюдаем некоторую стабилизацию ситуации. К слову, глава Сбербанка Герман Греф посоветовал гражданам для защиты от инфляции покупать Облигации федерального займа (ОФЗ-ИН).

Американские рынки продолжают рост. Индекс S&P 500 вырос на 0,09%, индекс DOW вырос на 0,29%. Акции AMD выросли на 10 %. Компания представила новые серверные чипы и заключила соглашение с Meta на поставку процессоров EPYC. Подробности сделки AMD с Meta будут обнародованы позже (на этой неделе). Из позитива отмечу и мягкую риторику замглавы ФРС Р. Клариды. Он считает, что условия для повышения ставки ФРС будут созданы только в конце следующего года. Лиза Шалетт, главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management заявила: "Мы обеспокоены тем, что политика ФРС отделена от фундаментальных принципов". Она по-прежнему считает, что фондовый рынок США переоценен и уязвим. "Риски рыночного пузыря растут", — сказала Шалетт. Она предложила инвесторам "следить за данными по рынку труда, оценками будущих доходов на 2022 год и за индикаторами страха / жадности, которые приближаются к экстремальным условиям перекупленности". Два месяца назад она советовала снизить количество американских акций в портфеле и присмотреться к европейским и японским акциям.

Жду приостановки роста – ситуация на биржах Азии довольно "мутная". Решение по распечатыванию стратегических резервов нефти США может быть принято уже завтра. Вероятно, "быки" возьмут паузу. С технической точки зрения, зона сопротивления на индексе РТС нахолодится в диапазоне 1872-1876, поддержка на уровне 1820.