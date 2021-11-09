На этой неделе участники рынка ждут цифр по инфляции и росту цен – завершающей точкой в этой статистике станут данные по ИПЦ США, которые будут опубликованы в среду. Дефицит на рынке труда США и перебои в мировых цепочках поставок приведут к еще одной высокой цифре по динамике потребительских цен в США, при этом любой позитивный сюрприз, вероятно, приведет к возобновлению обсуждений по поводу более раннего в сравнении с ожиданиями повышения процентных ставок. Цены на углеводороды и сырьевые товары устойчивы в начале недели к небольшому ослаблению доллара США.

Утверждение Конгрессом США долгожданного инфраструктурного плана Байдена позитивно для сырьевых компаний, особенно для горно- металлургических и энергетических компаний. Вышедшая в минувшие выходные китайская статистика также указывает на то, что в октябре китайский экспорт опередил прогнозы, продемонстрировав рекордно высокий профицит; вместе с тем, объемы китайского импорта, оказавшиеся ниже прогнозов, дополняют данные в пользу замедления внутреннего спроса. В целом мы ожидаем, что на этой неделе спросом по-прежнему будут пользоваться акции циклических компаний, особенно производители сырья.