Цены на нефть выросли в начале недели на фоне сильных прогнозов по спросу. Потенциал дальнейшего роста был ограничен из-за неопределенности, связанной с реакцией США на дорогой бензин.

В понедельник министр энергетики США заявила, что президент Байден может представить меры для сдерживания топливных цен уже на этой неделе. Среди возможных действий эксперты отмечают продажу нефти из стратегических резервов (SPR). Это может компенсировать дефицит на локальном рынке, но существенного влияния на глобальные бенчмарки вряд ли окажет. Тем не менее, фактор неопределенности может сдерживать покупателей от активности до анонса конкретных решений.

В целом, сентимент на рынке остается позитивным. После заседания ОПЕК+ на прошлой неделе фокус внимания рынка вновь сместился на спрос. Прогнозы оптимистичные, так что консенсус-прогноз предполагает дефицит до конца года, что будет поддерживать котировки.

В субботу Саудовская Аравия подняла официальную отпускную цену (OSP) на свой экспортный сорт для Азии на $1,4 в декабре. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали более скромного роста на $0,3–$0,9. Рост цен крупнейшего производителя Персидского залива является ярким бычьим сигналом для рынка.

Фьючерсы на Brent выросли на открытии в понедельник и консолидировались в районе $83,5 за баррель, где остаются сегодня с утра. Краткосрочная перспектива неопределенная, поскольку активность покупателей может зависеть от данных по запасам нефти в США. По опросам Reuters, запасы нефти могли вырасти на 1,9 млн барр., в то время как запасы бензина и дистиллятов – сократиться на 1,3 млн и 1 млн барр. соответственно.

Сегодня поздно вечером будут опубликованы предварительные данные от API. Завтра в 18:30 официальную статистику представит EIA. С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего дня.



